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День студента отметили в горецком педколлежде

16.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера в Горецком педагогическом колледже МГУ им. А. А. Кулешова было шумно и радостно — там проходило мероприятие, посвященное Международному дню студента. В торжественной обстановке почти 30 учащихся были отмечены различными наградами.

 

День студента отметили в горецком педколлежде

 

Вначале поздравил с праздником молодежь директор педколледжа Алексей Левицкий. Он пожелал ребятам успехов в учебе, стремления к знаниям и достижения поставленных целей.

После последовала церемония награждения. Алексей Левицкий вручил Дипломы Международного молодежного конкурса художественных работ «Символы Победы» четверокурснице Екатерине Хутко (руководитель Виктория Якубовская), учащимся третьего курса: Татьяне Дубовец и Анастасии Водчиц, у которых руководителем является Николай Карпицкий. Директор педколледжа передал сертификаты на денежное поощрение трем группам, занявшим призовые места в конкурсе видеопоздравлений «Я гимны матери пою».

 

День студента отметили в горецком педколлежде

 

За активное участие в общественной жизни учреждения образования были отмечены Карина Тимошенко, Анна Литвин, Геннадий Перевалов, за работу в деятельности совета общежития — Елизавета Сергеева, Елизавета Косановская, Александра Жмакина, Татьяна Молчан. Поднимались на сцену и активисты в спорте: Вероника Соляник, Анна Минченко, Денис Савченко, Владислав Ильинич. А за успехи в профсоюзной работе отметили Оксану Кабетову, Александру Молоткову, Екатерину Долженкову.

 

День студента отметили в горецком педколлежде

 

Председатель Горецкого районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко прибыл на праздник в колледж с почетной миссией. Он привез два сертификата на получение премии Горецкого райисполкома учащимся и студентам, добившимся высоких результатов в учебной, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. Под громкие аплодисменты они были вручены четверокурсницам Екатерине Маковеевой и Антонине Карахановой.

Много теплых слов в адрес будущих педагогов сказала первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Бандык. От райкома она наградила первичную организацию «БРСМ» педколледжа, занявшую I место в районном конкурсе «Молодежь за чистоту городов и сел». Был отмечен волонтерский отряд «Доброе Сердце», по праву поднявшийся на первую ступень пьедестала в районном конкурсе «Волонтер года «Доброе Сердце-2019». Также за инициативу и активное участие в реализации молодежных программ и мероприятий, проводимых БРСМ наградили 10 учащихся, среди них Алеся Кузьмичева, Никита Соловцов, Анастасия Шумейко, Кирилл Ефименко и другие.

 

Валерия Дроздовская


 
Теги: Могилев
 
 
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  Вчера в Горецком педагогическом колледже МГУ им. А. А. Кулешова было шумно и радостно — там проходило мероприятие, посвященное Международному дню студента. В...
 
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