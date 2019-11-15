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Мстиславчане на областных «Дожинках» в Могилёве. Фоторепортаж
16.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Лучшие труженики агропромышленного комплекса Мстиславского района в числе передовиков области. Им были вручены заслуженные награды.
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Лучшие труженики агропромышленного комплекса Мстиславского района в числе передовиков области. Им были вручены заслуженные награды. Сообщение Мстиславчане на...
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