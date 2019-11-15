В Беларуси будут пристальнее следить за использованием пешеходами фликеров

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, с 19 по 24 ноября по всей Беларуси пройдет масштабная информационная кампания «Время стать заметным!» по пропаганде использования световозвращающей продукции для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

По словам специалиста, складывающаяся на дорогах обстановка с учетом сокращения продолжительности светового дня, а также неблагоприятных погодных условий значительно повышает риск совершения ДТП с пешеходами. Основными причинами, способствующими совершению ДТП с участием пешеходов, становятся:

неожиданный выход пешехода на проезжую часть дороги из-за препятствий, мешающих обзору водителям;

переход проезжей части в неустановленном месте;

переход дороги на запрещающий сигнал светофора;

нахождение пешеходов в состоянии алкогольного опьянения;

нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов;

неиспользование пешеходами в темное время суток световозвращающих элементов.

Ежедневно личный состав милиции общественной безопасности будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения данных правил, в том числе и в части использования световозвращающих элементов. Также стражи порядка проведут профилактические беседы, тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования.

Виктория Царук обратила внимание, что вечером, когда автомобили двигаются с включенным светом фар, пешеходам при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу следует быть осторожными, так как ослепление светом встречных автомобилей, уличным освещением, отражающимся от мокрой проезжей части, или темная одежда не позволяют вовремя увидеть человека на дороге. В темноте опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым временем суток в 9 раз. Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более заметными за счет увеличения расстояния до момента обнаружения человека на дороге. Именно световозвращающие элементы помогают сделать себя более заметными.

В Правилах дорожного движения (пункт 17.1), утвержденных Указом президента Республики Беларусь №551, закреплена норма обязательного использования световозвращающих элементов в темное время суток при движении по краю проезжей части, а также рекомендовано – при пересечении проезжей части вне установленных мест. За нарушение правил может грозить административная ответственность и штраф.

Также следует обратить особое внимание на укомплектованность фликерами детей.

Справка

В январе-октябре 2019 года на территории Беларуси совершено 2750 ДТП с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения. От общего количества погибших в ДТП в темное время суток 68,3% (138) составляют «уязвимые» участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, возчики).