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Можно ли курить в лифтах и на автобусных остановках?

16.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Таким вопросом задались жители ул. Сумченко.

Отвечает заведующий юридической консультацией района адвокат Жанна Шарабайко:

— В соответствии с пунктом 35 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента страны (в редакции Декрета от 24.01.2019 г. № 2), запрещается потребление табачных изделий и использование электронных систем курения: в лифтах и вспомогательных помещениях многоэтажек; на детских площадках; рабочих местах, организованных в помещениях; в спортивно-оздоровительных лагерях; на территории учреждений образования; в подземных переходах; на остановочных пунктах, посадочных площадках; в автомобилях, если там присутствуют дети до 14 лет, иных местах, определенных законодательными актами страны.

В торговых объектах и объектах бытобслуживания населения, на территории рынков, пляжей, физкультурно-спортивных сооружений, в производственных зданиях, учреждениях, на железнодорожных объектах курение разрешено только в специально отведенных для этого местах.

Согласно статье 17.9 КоАП, курение в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

 
 
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Таким вопросом задались жители ул. Сумченко. Отвечает заведующий юридической консультацией района адвокат Жанна Шарабайко: — В соответствии с пунктом 35...
 
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