Можно ли курить в лифтах и на автобусных остановках?

Источник материала: Асiповiцкi край

Таким вопросом задались жители ул. Сумченко.

Отвечает заведующий юридической консультацией района адвокат Жанна Шарабайко:

— В соответствии с пунктом 35 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента страны (в редакции Декрета от 24.01.2019 г. № 2), запрещается потребление табачных изделий и использование электронных систем курения: в лифтах и вспомогательных помещениях многоэтажек; на детских площадках; рабочих местах, организованных в помещениях; в спортивно-оздоровительных лагерях; на территории учреждений образования; в подземных переходах; на остановочных пунктах, посадочных площадках; в автомобилях, если там присутствуют дети до 14 лет, иных местах, определенных законодательными актами страны.

В торговых объектах и объектах бытобслуживания населения, на территории рынков, пляжей, физкультурно-спортивных сооружений, в производственных зданиях, учреждениях, на железнодорожных объектах курение разрешено только в специально отведенных для этого местах.

Согласно статье 17.9 КоАП, курение в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.