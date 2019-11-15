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«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Каждого отметили не только наградой, но и часами с гравировкой Министерства обороны.
Молодые люди в течение учебного года показали высокие результаты в боевой подготовке и получили немало практических навыков. Солдаты проявили себя в Международных армейских играх и учениях «Щит Союза». Кроме того, бойцы отмечают, что именно практика и внедрение современных технологий в белорусской армии помогают определиться и с будущей профессией.
Александр и Владимир Какора, военнослужащие:
Есть специальный комплект машин, и мы были водителями этих комплектов.
Светлана Бабичева, мама военнослужищего:
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Двое из награжденных сегодня же отправились в запас. Остальные продолжат службу до весны. В ближайшее время в белорусской армии ожидают новое пополнение.
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Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония...
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