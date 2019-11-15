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«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

16.11.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Торжественная церемония прошла в Центральном доме офицеров. Каждого отметили не только наградой, но и часами с гравировкой Министерства обороны.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Молодые люди в течение учебного года показали высокие результаты в боевой подготовке и получили немало практических навыков. Солдаты проявили себя в Международных армейских играх и учениях «Щит Союза». Кроме того, бойцы отмечают, что именно практика и внедрение современных технологий в белорусской армии помогают определиться и с будущей профессией.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Александр и Владимир Какора, военнослужащие:
Мы ездили на Армейские игры. Нам нужно было проложить мост длиной 40 метров. Мы участвовали на технике, которая это делает.

Есть специальный комплект машин, и мы были водителями этих комплектов.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Светлана Бабичева, мама военнослужищего:
В нашей семье никто не сомневался, что Богдан будет служить. Так оно и случилось. Все мужчины в нашем роду прошли воинскую службу, а наши прадедушки прошли Великую Отечественную войну.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Во всех сферах жизни солдат, сержант срочной службы, играет весомую роль. И наша главная задача – помимо получения воинской специальности, помимо того, чтобы он был обученным специалистом – воспитание патриота. Воспитание человека, который за свою страну и способен встать на ее защиту.

«Наша главная задача – воспитание патриота». 60 лучших солдат-срочников чествовали в Беларуси

Двое из награжденных сегодня же отправились в запас. Остальные продолжат службу до весны. В ближайшее время в белорусской армии ожидают новое пополнение.

Люди в материале: Александр Какора, Владимир Какора, Светлана Бабичева, Андрей Равков
 
 
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Новости Беларуси. 60 лучших солдат-срочников и их матерей 15 ноября чествовали в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония...
 
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