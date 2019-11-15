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В Минске работники не получили зарплату и избили нанимателя молотком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске директор организации не выплатил вовремя зарплату своим работникам и в ходе конфликта получил телесные повреждения.
Как
Правоохранители выяснили, что накануне вечером потерпевший вышел из офиса и пошёл к автостоянке. Следом за ним направились двое мужчин. Когда директор сел в машину, к нему присоединился один из работников. Другой подозреваемый остался ожидать на улице.
Находясь в транспортном средстве, 38-летний гражданин вступил в конфликт с нанимателем, после чего нанёс ему несколько ударов молотком по коленной чашечке. Далее фигурант забрал у минчанина 350 рублей и скрылся вместе с другим подозреваемым.
Оба мужчины были задержаны по месту жительства. Сотрудникам милиции они сказали, что поступили так из-за невыплаты потерпевшим зарплаты.
Действиям задержанных даётся правовая оценка.
Осенью 2019 года стало известно, что строитель подозревался в избиении прораба.
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Новости Беларуси. В Минске директор организации не выплатил вовремя зарплату своим работникам и в ходе конфликта получил телесные повреждения. Как сообщает ГУВД...
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