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Сергей Румас с женой проголосовал досрочно

16.11.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочно свой голос 16 ноября отдал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас с женой проголосовал досрочно

Сергей Румас вместе с супругой Жанной приехали проголосовать на участок в Колодищанском сельском исполкоме. Свой выбор глава правительства сделал оперативно: в кабинке для голосования провел всего несколько секунд.

Сергей Румас с женой проголосовал досрочно

Сергей Румас с женой проголосовал досрочно

Люди в материале: Сергей Румас
 
 
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Новости Беларуси. Досрочно свой голос 16 ноября отдал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас вместе с супругой Жанной...
 
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