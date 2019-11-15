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Сергей Румас с женой проголосовал досрочно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочно свой голос 16 ноября отдал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Румас вместе с супругой Жанной приехали проголосовать на участок в Колодищанском сельском исполкоме. Свой выбор глава правительства сделал оперативно: в кабинке для голосования провел всего несколько секунд.
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Новости Беларуси. Досрочно свой голос 16 ноября отдал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Румас вместе с супругой Жанной...
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