|
Гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал, проиграл и сломал устройство, чтобы забрать свои деньги.
Как
Правоохранители выяснили, что подозреваемым является 37-летний гомельчанин. Накануне он сделал ставку через терминал в букмекерской конторе. После проигрыша фигурант захотел вернуть наличность и взломал устройство.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Отмечается, что в начале 2018 года с этим терминалом произошёл аналогичный случай. В тот раз сотрудники милиции тоже нашли и задержали подозреваемых.
В конце предыдущего года в Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал, проиграл и сломал устройство, чтобы забрать свои деньги. Как сообщает МВД Беларуси, 15...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)