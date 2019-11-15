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Гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги

16.11.2019 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал, проиграл и сломал устройство, чтобы забрать свои деньги. 

Как сообщает МВД Беларуси, 15 ноября в милицию обратился директор организации, в пользовании которой находится платежный терминал. Заявитель пояснил, что ночью кто-то взломал купюроприёмник аппаратно-программного комплекса. 

Гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги
Фото: МВД Беларуси 

Правоохранители выяснили, что подозреваемым является 37-летний гомельчанин. Накануне он сделал ставку через терминал в букмекерской конторе. После проигрыша фигурант захотел вернуть наличность и взломал устройство. 

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги
Фото: МВД Беларуси 

Отмечается, что в начале 2018 года с этим терминалом произошёл аналогичный случай. В тот раз сотрудники милиции тоже нашли и задержали подозреваемых. 

В конце предыдущего года в Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал.

Денег внутри устройства не оказалось – подробнее здесь

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал, проиграл и сломал устройство, чтобы забрать свои деньги.  Как сообщает МВД Беларуси, 15...
 
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