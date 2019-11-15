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«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

16.11.2019 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Двухметровый язык, кишечник Гомера из популярного мультсериала и аэротруба с вирусами.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку человеческого тела. Экспозиция в виде лабиринта.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Всего 7 основных зон: органы чувств, мозг, скелет, кровеносная и пищеварительная системы и как бонус – яркий музей бактерий. Здесь 50 экспонатов.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Макеты показывают работу органов. Опыты может провести любой посетитель.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Константин Шумский, экскурсовод:
Когда мы едем в транспорте или на работе, кто-то кашляет, чихает и не прикрывает рот, примерно с такой скоростью вылетают бактерии и распространяются в окружающей среде. Всегда рекомендуется прикрывать рот рукой. Заболев гриппом, не стоит, вообще, выходить на улицу.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Часть экспозиции – виртуальная. Чтобы увидеть 3D-модели, надо установить приложение на смартфон. Табличка с QR-кодом висит прямо перед входом в лабиринт.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Отзывы:
«Очень крутая выставка. И та, что вместе с ней, про технику, тоже!
«Провели 3 часа – ребенок не хотел уходить».
«Многие «экспонаты» расположены выше целевой аудитории (младших школьников), что очень неудобно. Где-то под потолком схема пищевода, экран телевизора, игра на реакцию и т.п., все, как под взрослого».

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

По соседству – выставка экспериментов. Здесь 200 экспонатов: элементы иллюзии и фотозона. Экскурсия длится 45 минут.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

После организаторы предлагают гостям повторить опыты. В среднем здесь проводят 1,5 часа. У динамо-машины в виде велосипеда, макета чёрной дыры и чаши справедливости Пифагора посетители задерживаются дольше всего.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Константин Шумский:
Очень эффектный фокус: пропадает наша рука. Вначале, даже сложно разобраться почему. На самом деле, очень простой эффект – зеркало с односторонней видимостью.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Интерактивная выставка «Игры разума». Здесь гостям предлагают провести физические эксперименты. Магниты, маятник Максвелла и электрофорная машина. С помощью последней изобретать Якуб Наркевич-Иодко сделал снимки монет, медалей и листьев. Этому белорусу посвящена классическая часть экспозиции. За витринами вырезки газет и документы XIX века.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Татьяна Петрова, экскурсовод:
Ёсць топавыя дні – гэта шосты школьны дзень. Калі дзеці прыходзяць у музей, тады інтэенсіўнасць груп, яна большая, і ў дзяцей ёсць пэўнае абмежаванне: да 45 хвілін. Калі гэта будзённыя дні, то мы не абмяжоўваем знаходжанне. Яны, бывае, тут знаходзяцца і гадзіну, і паўтары гадзіны.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

10 интерактивных зон и столько же головоломок: детали надо собрать или разобрать. Это легко только на первый взгляд. Посетители соревнуются целыми семьями. На откуп гостям также игры с двухсотлетней историей: шахматы и нарды.

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

Отзывы:
«Посетили выставку на выходных. Конечно, сравнивать её с различными «лабораториями экспериментов» в крупных торговых центрах не стоит, тут и масштаб другой, и цены. Здесь, скорее, бюджетный вариант – скромно, но со вкусом».
«Экспонаты можно трогать, информация по белорусским ученым. Места маловато, а так довольно интересно. Особенно, по-моему, школьникам будет интересно».

«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске

В Минске больше 5 интерактивных музеев. Эксперименты помогают детям закрепить школьные знания на практике. А взрослые, уверяют организаторы, всегда узнают что-то новое.
Люди в материале: Константин Шумский, Татьяна Петрова
 
Теги: Минск
 
 
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Двухметровый язык, кишечник Гомера из популярного мультсериала и аэротруба с вирусами. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку...
 
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