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«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске
Источник материала: СТВ
Двухметровый язык, кишечник Гомера из популярного мультсериала и аэротруба с вирусами.
Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку человеческого тела. Экспозиция в виде лабиринта.
Всего 7 основных зон: органы чувств, мозг, скелет, кровеносная и пищеварительная системы и как бонус – яркий музей бактерий. Здесь 50 экспонатов.
Макеты показывают работу органов. Опыты может провести любой посетитель.
Часть экспозиции – виртуальная. Чтобы увидеть 3D-модели, надо установить приложение на смартфон. Табличка с QR-кодом висит прямо перед входом в лабиринт.
По соседству – выставка экспериментов. Здесь 200 экспонатов: элементы иллюзии и фотозона. Экскурсия длится 45 минут.
После организаторы предлагают гостям повторить опыты. В среднем здесь проводят 1,5 часа. У динамо-машины в виде велосипеда, макета чёрной дыры и чаши справедливости Пифагора посетители задерживаются дольше всего.
Интерактивная выставка «Игры разума». Здесь гостям предлагают провести физические эксперименты. Магниты, маятник Максвелла и электрофорная машина. С помощью последней изобретать Якуб Наркевич-Иодко сделал снимки монет, медалей и листьев. Этому белорусу посвящена классическая часть экспозиции. За витринами вырезки газет и документы XIX века.
10 интерактивных зон и столько же головоломок: детали надо собрать или разобрать. Это легко только на первый взгляд. Посетители соревнуются целыми семьями. На откуп гостям также игры с двухсотлетней историей: шахматы и нарды.
В Минске больше 5 интерактивных музеев. Эксперименты помогают детям закрепить школьные знания на практике. А взрослые, уверяют организаторы, всегда узнают что-то новое.
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«Очень эффектный фокус: пропадает наша рука». Показываем самые интересные интерактивные выставки в Минске
Двухметровый язык, кишечник Гомера из популярного мультсериала и аэротруба с вирусами. Корреспонденты программы «Минск и минчане» посетили выставку...
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