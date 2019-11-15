Наблюдателя, поймавшего за руку девушку с кучей бюллетеней, лишили аккредитации в присутствии наблюдателей ОБСЕ

Документ на руки Юрию Вощенчуку не выдали – он не может обжаловать решение комиссии.

Лишили в присутствии наблюдателей ОБСЕ, устно, без выдачи решения на руки.





Подробности «Белорусскому партизану» рассказал сам Юрий Вощенчук.





- При лишении аккредитации присутствовали международные наблюдатели ОБСЕ. Меня обвинили в том, что я мешал избирательному процессу, находился возле урн и кабинок для голосования, тем самым нарушая тайну волеизъявления. После озвучивания всех моих «грехов» я пытался пояснить свои действия. По итогам голосования все члены комиссии, кроме одного, проголосовали за лишение меня аккредитации. После этого я попросил выдать мне на руки решение о лишении аккредитации, чтобы я мог его обжаловать.









И председатель комиссии, а позже – и секретарь отказались выдать решение, заявив, что вышлет решение почтой. Я также просил выдать мне первое предупреждение, вынесенное 14 ноября, что я якобы тоже мешал работе избирательной комиссии; мне отказано в получении и этого решения. Меня попросили удалиться с участка.





Однако я являюсь также доверенным лицом кандидата в депутаты, поэтому имею право находиться на избирательном участке в этом качестве. Еще в первый день досрочного голосования я просил председателя комиссии проверить кабинки на наличие лишних предметов. Первые два дня председатель комиссии на избирательном участке практически отсутствовала. Уже в первый день голосования я составил жалобу о том, что опечатывание урны для голосования в конце рабочего дня проводилось неправильно. Избирательный участок также не работал за день до голосования, я вместе со своей коллегой не смогли зарегистрироваться. Дежурный милиционер, дозвонившийся до председателя комиссии, сообщил, что ее ждать не стоит.





- История с попыткой вброса бюллетеней получила свое продолжение?





- Еще 13 ноября я направил электронное обращение в прокуратуру с просьбой разобраться и подсчитать количество бюллетеней в урне. Наблюдение я вел постоянно, история с девушкой – не единичный случай вбросов. На участке было тихо, поэтому всегда слышно, если в урну падает что-то тяжелое, а не один бюллетень. Таких случаев было около пяти. Поэтому на второй день досрочного голосования я и поднялся к девушке, заподозрив неладное: девушка очень долго копалась в кабинке для голосования, слышал, как она что-то достает из сумочки. Меня насторожило ее поведение, поэтому я подошел и задал ей вопрос.

Прокуратура пока не ответила на обращение.



