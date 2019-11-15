Огороды - помогли, госпособия - нет. Как белорусы справлялись с кризисом в 2015−2016 годах

Источник материала: Tut.by

В отличие от предыдущих кризисов, во время кризиса 2015−2016 годов больше всего пострадали малообеспеченные белорусы. Им пришлось сильнее урезать расходы на продукты, чем обеспеченным, они чаще сталкивались со снижением зарплат и сокращением занятости, а помощь от государства не смогла компенсировать падение доходов (в отличие от собственных огородов). Об этом говорят результаты исследования Всемирного банка о влиянии рецессии 2015−2016 годов на благосостояние населения Беларуси и стратегии преодоления трудностей, представленные в аналитической записке исследовательского центра BEROC.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жители малых городов, люди без высшего образования. Кто больше всего обеднел во время кризиса

Эксперты отмечают, что кризис 2015—2016 гораздо заметнее появлиял на благосостояние белорусов по сравнению с кризисами 2008−2009 или 2010−2011 годов. Если во время предыдущих кризисов беднели в первую очередь самые обеспеченные домохозяйства, то на этот раз все оказалось наоборот. Так, в 2015-м с наиболее заметным сокращением доходов столкнулись самые бедные категории белорусов, в то время как у самых обеспеченных уровень дохода не снизился. В 2016-м сокращение доходов затронуло уже все группы населения. Но те, у кого денег было больше, опять же, пострадали меньше.

— Например, у жителей Минска, где уровень денежных доходов намного выше среднего по стране, за 2015−2016 гг. они сократились всего на 5,4%. Масштаб сокращения денежных доходов у жителей других областей был намного больше, например, в Брестской области доходы снизились на 13,5%, — отмечают авторы аналитической записки. — Точно так же, сильнее, чем у жителей Минска и других крупных городов, упали денежные доходы жителей сельской местности (сокращение на 14,6%) и малых городов (сокращение на 16,4%). Согласно уровню образования, масштабы сокращения денежных доходов вследствие рецессии 2015−2016 гг. разнились от 7,7% для населения с высшим уровнем образования до 16,1% для людей со средним специальным образованием. Таким образом, социально уязвимые группы населения в целом пострадали сильнее от кризиса, чем относительно обеспеченные слои общества.

Официальный уровень бедности при этом изменился не так значительно — с 4,8% в 2014 году до 5,9% в 2017 году. Однако при этом, констатируют эксперты, существенно вырос процент населения, уязвимого к риску бедности . В начале 2014 года он составлял 16%, в то время как к концу 2016 года увеличился до 29%.

— Это означает, что существует большая группа населения с доходом выше черты абсолютной бедности, но ниже минимального потребительского бюджета, которая чувствительна к риску бедности и может оказаться за чертой бедности в случае новой рецессии. Уровень уязвимости особо высок среди таких социальных групп, как многодетные, семьи с одним родителем, незанятые или частично занятые, — поясняют эксперты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Экономили на продуктах, проедали заначки. Как белорусы справлялись с кризисом

Способов сгладить негативные эффекты кризиса у белорусов оказалось не так много. Самым популярным из них было сокращение расходов. Больше всего белорусы экономили на продуктах, причем бедным пришлось урезать расходы на питание сильнее, чем богатым. Самые малообеспеченные категории населения сократили расходы на продукты на 4,7%, в то время как самые обеспеченные — на 1,4%. Зависел разрыв и от места жительства: если в сельской местности на питание стали тратить в среднем на 8% меньше, то в Минске — всего на 2%.

— Частично сокращение расходов на приобретение продуктов питания было компенсировано более интенсивным ведением натурального хозяйства. Тем не менее, очевидны значительные изменения в структуре питания нижних децилей (малообеспеченных категорий населения — Ред.): сократилось потребление продуктов с высоким содержанием белков и увеличилось потребление продуктов, содержащих углеводы, — констатируют эксперты.

Также в кризис белорусов спасало «проедание заначек».

— Доступные данные не позволяют получить полную картину сберегательного поведения домохозяйств, но они свидетельствуют о том, что уровень официальной и умеренной бедности был бы на 0,6 и 2,6% выше, если бы население не имело доступа к ранее накопленным средствам, — отмечают эксперты. — Уязвимые к риску бедности домашние хозяйства в значительно большей степени, чем население в целом, были склонны к снижению текущих расходов на сбережение и трате ранее накопленных средств.

Если говорить об активных стратегиях преодоления кризиса (например, поиске дополнительной работы или возможностей увеличить доход), то они, по словам авторов исследования, оказались практически недоступны. Опять же, пострадали в первую очередь малообеспеченные категории населения.

— Возможности были ограничены как долгосрочным трендом оптимизации численности сотрудников на государственных предприятиях, так и краткосрочным шоком сокращения рабочих мест вследствие рецессии. При этом уязвимые к риску бедности домохозяйства в целом более активны в поиске дополнительных источников доходов, чем остальные группы населения. Соответственно, они в наибольшей степени пострадали от сужения доступности данной стратегии в условиях кризиса, — говорят эксперты.

Также семьи, находящиеся за чертой бедности или более уязвимые к риску бедности, чаще говорили о том, что их доход уменьшился из-за снижения зарплаты, а семьи за чертой бедности — еще и о том, что им пришлось столкнуться с сокращением занятости (например, переходом на неполную рабочую неделю).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На помощь государства в кризисные годы полагаться тоже не приходилось. По данным исследования, объем пособий и льгот, полученных домохозяйствами в 2015—2016 годах, в реальном выражении сократился относительно уровня 2014 года. А, например, те же пособия по безработице и государственная адресная социальная помощь (ГАСП), которые как раз призваны стабилизировать ситуацию в периоды экономической нестабильности, на деле стабилизровать ее не смогли.

— Их размер и степень охвата слишком малы, чтобы значимо компенсировать падение доходов у групп населения, уязвимых к риску бедности. Например, в 2016 году только 3% населения было охвачено инструментами ГАСП, а их средний размер составлял около 20% от минимального потребительского бюджета (черты умеренной бедности), — поясняют эксперты.

А вот что белорусов спасало, так это подсобное хозяйство — то есть личные сады и огороды.

— Без доходов в натуральной форме официальный уровень бедности был бы в среднем на 2,8 процентных пункта выше, а в сельской местности — на 5,9 процентных пункта. Особенно важную роль доходы в натуральной форме играли в располагаемых ресурсах уязвимых к риску бедности групп населения: у жителей малых городов, сельской местности, незанятых и пенсионеров данные доходы выросли на 20% в период кризиса, — говорят авторы исследования.