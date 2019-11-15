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Выборы: надуманный вопрос и пути его решения

16.11.2019 17:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На сайте газеты «Ганцавіцкі час» размещен материал Светланы Малышко «Пенсионера из Ганцевичей не пригласили на выборы: он даже не знает, где его избирательный участок».

Комментарий по этому поводу дал председатель участкового избирательного участка для голосования №65 по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Виталий Прокурат:

-В районной газете «Савецкае Палессе» №73 от 18 сентября 2019 г. и № 78 от 5 октября 2019 г. опубликованы решения Ганцевичского райисполкома:

 «Об образовании участков для голосования по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва», в котором определены границы участков для голосования: адреса жилых домов, местонахождение участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. Ваш участок для голосования №65 (ул.Парковая,10, здание государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Ганцевичи»);

  «Об образовании участковых избирательных комиссий  по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва», в котором указаны состав, местонахождение и номера телефонов участковых избирательных комиссий.

В соответствии с частью первой и третьей статьи 21 Избирательного кодекса Республики Беларусь каждому избирателю в помещении участковой комиссии обеспечена возможность проверить, включен ли он в список и правильно ли в списке указаны сведения о нем.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы и информирование о кандидатах в депутаты осуществлено через почтовые ящики граждан и информационные календари на стендах, витринах и других установленных райисполкомом для этих целей местах, а также через средства массовой информации

В районной газете «Савецкае Палессе» также опубликованы предвыборные программы:

кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  седьмого созыва по Барановичскому сельскому избирательному округу №7 Жолнерчик Людмилы Николаевны (№84 от 26.10.2019);

кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Барановичскому сельскому избирательному округу №7 Войтешика Сергея Константиновича (№86 от 02.10.2019).

 На интернет-странице Ганцевичского райисполкома в разделе «Выборы 2019»  размещена полная информация о ходе избирательной кампании на территории нашего района. В том числе и сообщение о режиме работы участковых избирательных комиссий с разъяснением права избирателя за 15 дней до выборов прийти и проверить данные о себе в списке избирателей (с 1 по 17 ноября текущего года). Также имеются сведения о работе окружной избирательной комиссии и номера контактных телефонов для получения дополнительной информации.

НАПОМИНАЕМ!

Проверить информацию о включении себя в списки избирателей можно по телефонам участковых избирательных комиссиях сегодня, 16 ноября, до 19.00 или завтра, 17 ноября, с 8.00 до 20.00.

Номера телефонов можно узнать на интернет-странице Ганцевичского райисполкома по ссылке  http://gantsevichi.brest-region.gov.by/index.php  Сведения об участковых избирательных комиссиях (с указанием фамилии, имени, отчества председателя, заместителя председателя, секретаря, места нахождения и номерах телефонов каждой комиссии)

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На сайте газеты «Ганцавіцкі час» размещен материал Светланы Малышко «Пенсионера из Ганцевичей не пригласили на выборы: он даже не знает,
 
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