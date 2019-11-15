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Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново
16.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
30 ноября в Вороновском РДК состоится районный конкурс красоты. Которым девушки начнут свой путь к короне «Мисс Беларусь-2020». Участие примут:
Ангелина
Елизавета
Виктория
Диана
Анжелика
Карина
По-мнению, организатора Жанны Томукевич, которая уже 10 лет готовит девушек к участию: «Очень интересным в этом году будет конкурс «Авангардного костюма», к которому девушки своими руками из подручных материалов изготовят наряды. В этом конкурсе они раскроются и покажут свой характер».
Также будут приглашенные артисты, а ведущим будет хорошо знакомый и любимый вороновцами … Угадаете, кто?
Место: Вороновский РДК
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30 ноября в Вороновском РДК состоится районный конкурс красоты. Которым девушки начнут свой путь к короне «Мисс Беларусь-2020». Участие примут: Ангелина Елизавета...
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