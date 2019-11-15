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Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

16.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

30 ноября в Вороновском РДК состоится районный конкурс красоты. Которым девушки начнут свой путь к короне «Мисс Беларусь-2020». Участие примут:


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Ангелина


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Елизавета


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Виктория


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Диана


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Анжелика


Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Карина

 

По-мнению, организатора Жанны Томукевич, которая уже 10 лет готовит девушек к участию: «Очень интересным в этом году будет конкурс «Авангардного костюма», к которому девушки своими руками из подручных материалов изготовят наряды. В этом конкурсе они раскроются и покажут свой характер».

Также будут приглашенные артисты, а ведущим будет хорошо знакомый и любимый вороновцами … Угадаете, кто?  

Место: Вороновский РДК
Дата и время: 30 ноября (сб), 16.00
Стоимость билета: 5 рублей.

 
 
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30 ноября в Вороновском РДК состоится районный конкурс красоты. Которым девушки начнут свой путь к короне «Мисс Беларусь-2020». Участие примут: Ангелина Елизавета...
 
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