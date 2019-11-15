Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново

Источник материала: Вороновская газета





30 ноября в Вороновском РДК состоится районный конкурс красоты. Которым девушки начнут свой путь к короне «Мисс Беларусь-2020». Участие примут:







Ангелина







Елизавета







Виктория







Диана







Анжелика







Карина

По-мнению, организатора Жанны Томукевич, которая уже 10 лет готовит девушек к участию: «Очень интересным в этом году будет конкурс «Авангардного костюма», к которому девушки своими руками из подручных материалов изготовят наряды. В этом конкурсе они раскроются и покажут свой характер».

Также будут приглашенные артисты, а ведущим будет хорошо знакомый и любимый вороновцами … Угадаете, кто?

Место: Вороновский РДК

Дата и время: 30 ноября (сб), 16.00

Стоимость билета: 5 рублей.