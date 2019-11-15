Строительство областного онкологического диспансера началось с возведения радиологического корпуса

Источник материала: Вороновская газета





Гродненская область до этого года оставалась единственной в стране, где не было такого специализированного медицинского учреждения.

Лечение онкологических заболеваний осуществляется на базе областной клинической больницы. Нынешний год положил начало масштабным и важным изменениям. Государственной и областной инвестиционными программами на 2019 год предусмотрено внедрение 2,8 миллиона рублей на строительство первой очереди онкодиспансера. Он разместится на базе городской клинической больницы №3 с присоединением соседней территории. Проект реконструкции и строительства разработан институтом «Гродногражданпроект» и разделен на пять очередей.





Корпуса на 312 мест

Новый онкодиспансер разместится на участке площадью более 8,5 гектара. Здания нынешней больницы реконструируют, к ним пристроят несколько новых корпусов и технических сооружений.

Гродненский онкодиспансер можно разделить на три блока – медицинский, хозяйственный и технический. Медицинский будет состоять из восьми корпусов, семь из которых объединены в одно целое. Основу его составят два палатных корпуса на 100 и 200 койко-мест. Один из них разместится в существующем здании больницы. Рядом построят семиэтажный лечебный корпус, в котором разместятся палатные отделения хирургического корпуса. Двухэтажный хирургический корпус возведут рядом, он включает 7 операционных и три палаты на 12 мест.







Поликлиника и пансионат

Один из палатных корпусов с помощью надземного перехода связан с радиологическим корпусом, где будет находиться отделение лучевой диагностики, а также клинико-биологическая, цитологическая и микробиологическая лаборатории. К медицинскому блоку относится поликлиника, рассчитанная на 300 посещений в смену. В ней будут работать врачи-специалисты, обслуживающие пациентов амбулаторно.





Работы – в графике

Прораб СУ-142 ОАО «Гроднопромстрой» Денис Бриш заметил нас, как только вступили на строительную площадку. Здесь повсюду установлено видеонаблюдение, что соответствует внутреннему распорядку на объекте.

Панорама строительства действительно раскинулась на гектары. Уже вырыт большой котлован, где закладывается фундамент радиологического корпуса. Пока на объекте трудится более полусотни строителей, но ожидается их пополнение.





В ближайшее время гроднопромстроевцам предстоит наряду с возведением радиологического корпуса предстоит построить трансформаторную подстанцию, а также возвести кислородную, канализационно-насосную и дизель-генераторную станции и проложить внутренние сети. Все эти работы должны завершиться к 2021 году.

Как сообщили в УКСе облисполкома, из выделенных на первый этап строительства финансовых средств все они расходуются целенаправленно. Но при необходимости будут выделены дополнительные средства из областного бюджета, учитывая важность объекта, включенного в государственную инвестиционную программу. Этот объект региону крайне необходим.





Что в 2020 году?

Главный инженер проекта института «Гродногражданпроект» Генрих Залевский рассказал, что в следующем году одновременно начнется реализация второго этапа строительства онкодиспансера. Будут возводиться новые корпуса. В 2023 году приступят к реконструкции существующего здания городской клинической больницы №3 под один из объектов диспансера.

Николай ШЛЫК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/