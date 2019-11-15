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С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской

16.11.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Музыкой духового оркестра поздравил брестчан с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК) ОАО «Брестский мясокомбинат».

С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской

На улице Советской рядом со знаменитым фирменным хэштэгом #Любовь есть# во время обеденного перерыва для публики исполнял популярные мелодии городской духовой оркестр.

С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК), установленный Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года.

С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской


В этот День принимают поздравления все работники данных отраслей, чьим тяжелым трудом и профессионализмом обеспечивается продовольственная безопасность страны и жизненный уровень народа.

 
 
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