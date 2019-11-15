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С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской
16.11.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Музыкой духового оркестра поздравил брестчан с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК) ОАО «Брестский мясокомбинат».
На улице Советской рядом со знаменитым фирменным хэштэгом #Любовь есть# во время обеденного перерыва для публики исполнял популярные мелодии городской духовой оркестр.
Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК), установленный Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года.
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Музыкой духового оркестра поздравил брестчан с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК) ОАО...
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