С Днём работников АПК поздравили брестчан на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Музыкой духового оркестра поздравил брестчан с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК) ОАО «Брестский мясокомбинат».





На улице Советской рядом со знаменитым фирменным хэштэгом #Любовь есть# во время обеденного перерыва для публики исполнял популярные мелодии городской духовой оркестр.





Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК), установленный Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года.







В этот День принимают поздравления все работники данных отраслей, чьим тяжелым трудом и профессионализмом обеспечивается продовольственная безопасность страны и жизненный уровень народа.