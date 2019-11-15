Похож? Рогачука на Колобайке увековечили в картине и демонстрируют на выставке

Источник материала: Виртуальный Брест

На художественной выставке по случаю 1000-летия Бреста демонстрируется картина авторства В. Лябук. Посетители уловили на ней сходство велосипедиста с председателем горисполкома.





Тем более, что недавно в печатной прессе и интернете публиковались фото, где Александр Рогачук едет на жёлтом «Колобайке».





Можно добавить, что большинство работ выполнено студентами педагогического университета.





Выставка проходит в Южной казарме Брестской крепости где находиться филиал Брестского областного краеведческого музея. Экспозиция продлится до 15 декабря 2019 года.