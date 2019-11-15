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Похож? Рогачука на Колобайке увековечили в картине и демонстрируют на выставке

16.11.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На художественной выставке по случаю 1000-летия Бреста демонстрируется картина авторства В. Лябук. Посетители уловили на ней сходство велосипедиста с председателем горисполкома.

Похож? Рогачука на Колобайке увековечили в картине и демонстрируют на выставке

Тем более, что недавно в печатной прессе и интернете публиковались фото, где Александр Рогачук едет на жёлтом «Колобайке».

Похож? Рогачука на Колобайке увековечили в картине и демонстрируют на выставке

Можно добавить, что большинство работ выполнено студентами педагогического университета.

Похож? Рогачука на Колобайке увековечили в картине и демонстрируют на выставке

Выставка проходит в Южной казарме Брестской крепости где находиться филиал Брестского областного краеведческого музея. Экспозиция продлится до 15 декабря 2019 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  На художественной выставке по случаю 1000-летия Бреста демонстрируется картина авторства В. Лябук. Посетители уловили на ней сходство велосипедиста с...
 
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