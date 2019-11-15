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Какие районы входят в «десятку» самых безработных и самых «работящих»

16.11.2019 18:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидером в рейтинге самых безработных районов Беларуси оказался Россонский. Здесь на начало октября официально нетрудоустроенными были 0,6% экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком районе Беларуси меньше всего безработных, а в каком — больше всего.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие районы попали в число самых безработных

Первое место по уровню зарегистрированной безработицы занимает Россонский район — 0,6% от экономически активного населения, или 24 официально нетрудоустроенных. Вторая позиция досталась Оршанскому району (0,5%, или 292 безработных), а третья — за Полоцким (0,5%, или 236 человек). Эти данные приводятся в сборниках Белстата со ссылкой на комитеты по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.

Напомним, ранее продолжительное время самым безработным был Молодечненский район. На начало октября этого года здесь было 128 нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2% от экономически активного населения.

При этом по числу безработных в лидерах — Борисовский район (298 человек), Оршанский (292), Полоцкий (236), Лидский (225), Мозырский (208).

Топ-10 самых безработных районов на начало октября
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, челове к

Россонский

0,6

24
Оршанский 0,5 292
Полоцкий 0,5 236
Витебский 0,5 90
Пинский 0,5 86
Поставский 0,5 71
Дрогичинский 0,5 70
Ошмянский 0,5 60
Сеннинский 0,5 44
Бешенковичский 0,5 31

Какие районы попали в топ-10 самых «работящих»

Самым «работящим» районом на начало октября был Минский, здесь официально нетрудоустроенными были 64 человека. Уровень зарегистрированной безработицы — 0% от экономически активного населения.

На второй строчке оказался Каменецкий район — 0,03%, или 4 человека. То есть в этом районе практически «победили» безработицу. На третьем месте расположился Миорский район (0,1% и 9 человек).

Топ-10 самых «работящих» районов на начало октября
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек
Минский 0 64
Каменецкий 0,03 4
Миорский 0,1 9
Узденский 0,1 10
Чаусский 0,1 10
Березинский 0,1 13
Червенский 0,1 16
Чашникский 0,1 17
Шкловский 0,1 18
Столбцовский 0,1 21
Смолевичский 0,1 26

Меньше всего безработных в Каменецком, Миорском и Узденском районах — 4, 9 и 10 человек соответственно.

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Лидером в рейтинге самых безработных районов Беларуси оказался Россонский.
 
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