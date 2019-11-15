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В структуре доходов белорусов собственные доходы составляют 78,2 процента

16.11.2019 18:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В структуре доходов белорусов собственные доходы составляют 78,2 процента

В структуре доходов местных бюджетов собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) в среднем составляют 78,2%.

Такие данные приводятся в бюллетене об исполнении местных бюджетов за январь-сентябрь 2019 года, который размещен на сайте Министерства финансов.

Что касается структуры доходов местных бюджетов, то основной источник - налоги (от 53,4% к общей сумме доходов в Могилевской области до 89,3% в Минске). В то же время на Могилевщине наибольшая доля дотаций в доходах - 29,8%.

За 9 месяцев текущего года выросли доходы всех областей и Минска. Наибольший темп роста в Гомельской области - 120,5%.

Среди областных бюджетов максимальный уровень расходов у Гомельской области (740,3 млн рублей), минимальный (445,3 млн рублей) - у Гродненской. На уровне районных бюджетов максимальный объем расходов у Оршанского района (158,8 млн рублей), минимальный (12,8 млн рублей) - у Россонского. На уровне бюджетов городов областного подчинения больше всего расходов у Гомеля, меньше всего - у Жодино (336,1 млн и 42,4 млн рублей соответственно).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В структуре доходов местных бюджетов собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) в среднем составляют 78,2%.
 
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