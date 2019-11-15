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В Москве +6, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 ноября

16.11.2019 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают всего +7 и дожди, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене ожидается +11 и дожди. +10 и переменную облачность прогнозируют в Мадриде.

В Москве +6, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 ноября

Тепло, но дождливо в Риме. В Анкаре столбик термометра покажет +16.

В Москве +6, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 ноября

Тот же градус в Софии. В Афинах будет +21. Отпустят дожди Прибалтику. В Риге и Вильнюсе переменная облачность и около +10.

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В Варшаве ожидает +13 и малооблачно. В Киеве на неделе обещают +8. На два градуса прохладнее в Москве. Зато без осадков.

В Москве +6, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 ноября

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В Париже синоптики обещают всего +7 и дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +11 и дожди. +10 и переменную облачность прогнозируют в Мадриде. ...
 
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