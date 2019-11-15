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«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

16.11.2019 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Результат превзошел прошлогодний. С этим и поздравляли 15 ноября победителей сельскохозяйственных соревнований. Среди передовиков механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств. Гостями праздника стала и наша съемочная группа.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Виктор Мильто в передовиках не впервые. Механизатор хозяйства «Александрийское» дважды победитель республиканских дожинок. Сегодня агрария чествовал район. Гордиться есть чем: 3700 тонн намолот зерна – лучший результат.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
C весны и до поздней осени дома я почти не нахожусь. Жена уже, конечно, привыкла, все понимает. Надежный тыл – это тоже большое дело.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

А вот Иван Зарубицкий в хозяйстве специалист молодой. На уборке зерна водитель всего третий сезон. Но результатами своей работы уже может гордиться: по перевозке второго хлеба в районе равных в этом сезоне ему нет.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Иван Зарубицкий, водитель ОАО «Александрийское»:
Не сказать, что особо легко. Не сказать, что сильно тяжело. Главное войти в колею трудовую. И, если тебе нравится эта работа, то не так и тяжело.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:
Результат, считаю, достойный, и заслуга это всего коллектива, который сделал все в срок и согласно технологии.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Накануне шкловских аграриев чествовали на областных «Дожинках»: район в лидерах по урожайности.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
Я думаю, результат слаженной работы наших коллективов, начиная от рабочих и заканчивая руководителями, то есть участие всех, и трактористов, и агрономов, должен дать свой результат.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Выполнен государственный заказ по доставке зерна. Население Беларуси будет иметь и хлеб, и мясо, и молоко. Плюс ко всему мы будем иметь экспортный потенциал еще и продать соседям. Потому что продукция Республики Беларусь везде узнаваемая и востребованная.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Шкловчане сегодня решили совместить приятное с полезным, ведь 16 ноября в стране последний день досрочного голосования.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Виктория Новикова, жительница Шклова:
Очень замечательно, что два праздника совпали в один день. Можно и проголосовать, и поздравить хлеборобов, которые отработали успешно этот год.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
И какой же праздник хлеборобов села без каравая? Ведь в него вложены силы всех тех, кого сегодня чествуют за бесценный труд. Начиная с зерна в земле, колоска в поле, заканчивая мукой на мельнице и тестом в печи.

«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове

На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни и купить сувениры. Торжества продолжатся до позднего вечера.

Люди в материале: Виктор Мильто, Иван Зарубицкий, Андрей Кузьменко, Александр Титок, Владимир Гракун, Виктория Новикова, Ирина Недобоева
 
 
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Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в...
 
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