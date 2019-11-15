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Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

16.11.2019 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ноябрь продолжает радовать нас аномальным теплом. В начале недели метеообстановку в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления. Она же оставит за собой место и к середине недели. И лишь по западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик  Белгидромета:
В начале недели территория Беларуси ещё останется в довольно тёплой воздушной массе. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер – юго-восточный умеренный, днём – порывистый. А температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +7, в восточных районах кое-где при прояснениях – и до 2, а днём термометры покажут от +5 до +11, на юго-западе и вовсе – до +14. Ближе к середине недели наша страна попадёт в орбиту влияния другого, более холодного антициклона, при этом температурный фон начнёт понижаться, на 2-3 градуса, в основном. Осадков существенных не предполагается. А во второй половине недели средний температурный фон приблизится к климатической норме.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

 

 

Люди в материале: Ольга Федотова
 
 
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Ноябрь продолжает радовать нас аномальным теплом. В начале недели метеообстановку в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления. Она же...
 
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