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Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Ноябрь продолжает радовать нас аномальным теплом. В начале недели метеообстановку в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления. Она же оставит за собой место и к середине недели. И лишь по западу страны скажется влияние малоактивной фронтальной системы, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Ноябрь продолжает радовать нас аномальным теплом. В начале недели метеообстановку в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления. Она же...
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