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«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские «шерифы» пока эксперимент в отдельных районах. По сути это знакомые нам с детства участковые, но с расширенным кругом обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь они и уголовный розыск проводят, и с несовершеннолетними работают плотнее. В Шарковщинском районе их называют универсальными милиционерами. Если опыт окажется удачным, так могут сделать во всех районах страны.
Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:
А вот та самая Серафимовна по фамилии Буда из деревни Буды. День, который оказался ее вторым днем рождения, женщина не забудет, пожалуй, никогда. Как и страх, который испытала под дулом соседского ружья.
Инна Буда, жительница деревни Буды:
К счастью, разбойные нападения и угрозы жизни здесь большая редкость. Разбираться приходиться чаще в мелких кражах, драках, работать с детьми и родителями.
Диана Игнатович, жительница деревни Великое Село:
Местные жители и журналисты таких участковых окрестили «шерифами». По сути, они также следят за порядком на своей территории, как и бравые копы из американских фильмов. Одно существенное отличие: белорусские куда более дисциплинированные.
Игорь Кукуть:
В Шарковщинском районе работают 11, как их называют в противовес американскому слову, универсальных милиционеров. Все они объединены в три группы. Таким образом по всем направлениям – розыск, участковая служба и работа с несовершеннолетними – более опытные напарники могут подставить плечо.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. Белорусские «шерифы» пока эксперимент в отдельных районах. По сути это знакомые нам с детства участковые, но с расширенным кругом обязанностей,...
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