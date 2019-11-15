ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

16.11.2019 18:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские «шерифы» пока эксперимент в отдельных районах. По сути это знакомые нам с детства участковые, но с расширенным кругом обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь они и уголовный розыск проводят, и с несовершеннолетними работают плотнее. В Шарковщинском районе их называют универсальными милиционерами. Если опыт окажется удачным, так могут сделать во всех районах страны.

В канун профессионального праздника один день рядом с участковым-«шерифом» провела корреспондент Анастасия Бут.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Игорь Кукуть, участковый инспектор Шарковщинского РОВД:
В этой местности мной было обнаружено ружье, которым Серафимовне угрожали убийством.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

А вот та самая Серафимовна по фамилии Буда из деревни Буды. День, который оказался ее вторым днем рождения, женщина не забудет, пожалуй, никогда. Как и страх, который испытала под дулом соседского ружья.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Инна Буда, жительница деревни Буды: 
Раньше ничего не говорил, а тут нешта ен пьяный прычапиуся. Что-то не понравилось, я тоже на него гыркнула, и вот он не залюбил, со шлейки снял то ружье на меня наставил.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

К счастью, разбойные нападения и угрозы жизни здесь большая редкость. Разбираться приходиться чаще в мелких кражах, драках, работать с детьми и родителями.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Диана Игнатович, жительница деревни Великое Село: 
Участкового знаем, помогает. Помог сейчас добиться о получения алиментов от отца детей. Помог составить и правильно письма написать. Так как отец проживает в Борисове, мне туда не доехать. И так вообще приезжает – общение, советы какие дать, куда обратиться.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Местные жители и журналисты таких участковых окрестили «шерифами». По сути, они также следят за порядком на своей территории, как и бравые копы из американских фильмов. Одно существенное отличие: белорусские куда более дисциплинированные.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Игорь Кукуть:
Конечно, знают все от мала до велика. Все здороваются. Школы постоянно посещаем, проводим профилактические беседы. Вся оценка нашей работы в том, что тебя знают, тебе доверяют, могут обратиться к тебе в любое время. По-моему, это самое главное и есть у нас.

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

В Шарковщинском районе работают 11, как их называют в противовес американскому слову, универсальных милиционеров. Все они объединены в три группы. Таким образом по всем направлениям – розыск, участковая служба и работа с несовершеннолетними – более опытные напарники могут подставить плечо.

Начальник Шарковщинского РОВД: На сотрудников увеличилась нагрузка, возложены дополнительные функции

«Знают все от мала до велика». В Витебской области появились «белорусские шерифы»

Анастасия Бут, корреспондент:
Местный РОВД по итогам работы за 2018 год признан лидером и в Витебской области, и в республике. Поэтому неудивительно, что эксперимент решили проводить именно в Шарковщине. На ком апробировать нововведение, если не на лучших?

Люди в материале: Игорь Кукуть, Инна Буда, Диана Игнатович, Анастасия Бут
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские «шерифы» пока эксперимент в отдельных районах. По сути это знакомые нам с детства участковые, но с расширенным кругом обязанностей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Знакомимся с участницами конкурса красоты в Вороново
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика