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Александр Григорян: Гончаренко — гениальный тренер. Витя не затерялся бы в любой серьезной европейской команде

16.11.2019 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер "Тамбова" Александр Григорян охарактеризовал работу тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.




"Если бы я был болельщиком, сказал бы, что в России работает совершенно гениальный тренер. И это Гончаренко.

Как профессионал и его коллега, уверен, что Витя не затерялся бы в любой серьезной европейской команде. Знаний и менталитета ему хватит.

Давайте Семина вынесем за скобки. Палыч — колоссальная фигура, другой уровень, и сопоставлять с другими его нельзя.

Из остальных пятнадцати Гончаренко — однозначный номер один. На втором месте уверенно идет Карпин", — сказал Григорян на "Матч ТВ".
 
 
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Бывший главный тренер "Тамбова" Александр Григорян охарактеризовал работу тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
 
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