На глазах у ребенка: в Киеве похитили главу Укрэксимбанка





По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.





Александр Гриценко − бессрочно председатель правления Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года.





Укрэксимбанк создан в 1992 году. Его чистая прибыль по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.