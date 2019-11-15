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На глазах у ребенка: в Киеве похитили главу Укрэксимбанка

16.11.2019 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве среди дня похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает 5.UA со ссылкой на собственные источники.


По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко − бессрочно председатель правления Укрэксимбанка с 1 августа 2014 года.

Укрэксимбанк создан в 1992 году. Его чистая прибыль по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.
 
 
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В Киеве среди дня похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает 5.UA со ссылкой на собственные источники.
 
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