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Александр Зайцев: готов уйти из брестского "Динамо" и возглавить ПФЛ

16.11.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поделился мнением о создании ПФЛ в Беларуси.

Директор Лиги должен быть футбольным человеком?
Это должен быть хороший менеджер по продажам. Лига никому не нужна, если не может продать себя.


фото - tut.by


Видимо, это такая ментальная история, но белорусам нужен человек, который взвалит все на свои плечи и поведет за собой. Вы готовы стать им: уйти из "Динамо" и возглавить ПФЛ?
Готов, конечно. Потому что деньги можно заработать, только объединившись и продавая консолидированную аудиторию. Для меня это сейчас гораздо важнее. Понятно, что многие в Бресте меня могут не понять, но я сразу говорю: если вдруг так станет вопрос, то выберу ПФЛ. Во-первых, будет неправильно сидеть на двух стульях. Да никто и не поймет. Малейшая осечка — и меня вся страна размажет. А во-вторых, механизм надо запускать, а в "Динамо" вернуться можно всегда.


Думал, вам больше "Динамо" интересно.
Лига — это бизнес-инструмент. А отдельный футбольный клуб в сегодняшних реалиях — это затраты. Мы не в состоянии выстроить хороший клуб с хорошим бюджетом и собрать на это деньги на рынке. Мы в состоянии будем это делать, когда от Лиги сможем (при хорошем выступлении в чемпионате) рассчитывать на серьезные деньги. «Поэтому для меня, исходя из моего теплого отношения к «Динамо», важно создать Лигу и что-то заработать», — сказал Зайцев в интервью корреспонденту by.tribuna.com Андрею Масловскому.
 
Теги: Брест
 
 
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Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев поделился мнением о создании ПФЛ в Беларуси.
 
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