«Лёня, не дури голову, грошай няма»

dev.by История о том, как предпринимательская жилка директора сельской школы и его учеников, конь, берёзовые веники, пустые бутылки, яблоки и капуста помогли купить ноутбуки и роботов для детей, пишет





Директор Рассветовской средней школы Сергей Дубман нашел деньги на технику, а второклассник Лёня разослал письма в 100+ ИТ-компаний Беларуси с просьбой о помощи. Сегодня в школе два оборудованных STEM класса. А программирование и робототехнику бесплатно изучают все 85 детей.





Мы приезжаем в Рассвет утром. Небольшой поселок на 236 человек. 12 километров до Несвижа, 5 — до Клецка. Директор Рассветовской школы Сергей Дубман встречает нас у ворот и ведет пить чай с яблоками и мёдом. Яблоки — местная достопримечательность. Как и два Рассветовских STEM класса. Один — бюджетный, школа сделала своими силами. Второй — полностью укомплектованный STEM-центр, обустроили совместно Ассоциация «Образование для будущего» и Vizor Games. Кроме них роботов для Рассветовских детей прислали еще 10 ИТ-компаний.





Вся стена в кабинете директора завешена дипломами и грамотами — мы насчитали 52. Сергей Дубман улыбается и показывает внушительную стопку того, что на стенку не поместилось:





— В год мы зарабатываем до 100 дипломов. Сейчас делаем упор на ИТ-направление, но не забываем и про экологию и экономику, — говорит он. — Ещё четыре года назад ничего этого не было.









Сергей Леонидович Дубман

«Услышал: „Колхоз приехал!“ — так меня задело»

— Как и любая школа, мы с детьми ездим на конкурсы. Нашими соперниками часто становятся городские школы и гимназии.





Чем мы хуже городских? И перед собой, как перед директором, я поставил задачу: наши дети должны быть лучшими в области и одними из лучших в республике. Я рассудил, что любой прорыв — это техника. А в образовании — компьютерная техника. Потому что она даёт доступ к информации, — рассказывает Сергей Леонидович.





В те годы в Рассветовской школе в компьютерном классе ещё стояли «корветы» (советский 8-разрядный учебный компьютер). Внимание к технологиям было почти нулевое. Сам директор компьютером пользоваться не умел, но решил, что пришло время закупить для детей нормальные ноутбуки.









Рассветовская средняя школа

«Бутылок собрали на 5 тысяч»

— Мы — сельская школа. А на селе людей выручает земля. У нас есть пришкольный участок, на котором мы выращиваем всю сельхозпродукцию. Картошка, свекла, лук — часть забираем себе, на обеды в школьной столовой, часть — решили продавать, — объясняет Сергей Леонидович.





Рядом со школой — лес. Директор рассказывает, как договорился с лесхозом, чтобы школе выделили участки по санитарной выработке берёз. Из этих берёз школьники и учителя стали делать веники — тоже на продажу. Чтобы работать было проще, директор снова пошёл договариваться, теперь в колхоз. Выбил школе коня.





Как продавать и кому? Работали по такой схеме: детей из посёлка Рассвет в школе всего 12, остальные — с округи. Автобус каждое утро объезжает другие населённые пункты и забирает детей на уроки. Во время таких поездок, работники школы стали собирать заказы с местных на продукты и веники. На обратном пути развозили их покупателям. Цену, говорит Сергей Леонидович, ставили ниже рыночной. Бизнес пошёл.









Первый STEM-класс, который школа сделала своими силами. Преподаватель программирования Наталья.





Первые деньги стали вкладывать в технику. Купили ноутбуки и медиаустановку. Начали участвовать в конкурсах — компьютеры открывали новые возможности, чтобы делать проекты качественнее. Первый приз, который «завоевали своими мозгами» — ноутбук от Министерства лесного хозяйства.





— Мы заняли третье место среди 40 стран (от США до Японии) в эколого-биологическом конкурсе за работу о жуке-короеде. Мы! С зачуханного села! Впереди была только Финляндия и Россия. Дети почувствовали — «мы можем». Поднялась самооценка, — говорит Сергей Леонидович. — Вошли во вкус.





Еще одна статья дохода — вторсырьё.





— Стали собирать пустые бутылки. Ходили, смотрели, насобирали их более 5 тысяч. На республиканском конкурсе по вторсырью заняли первое место. Нам дали фотоаппарат — появилась возможность учить детей снимать ролики и фильмы. Сделали в школе видео-класс. Там дети у нас и снимают, и монтируют. Так научили, что в ПВТ выиграли дрон.





С дрона сняли документальный фильм о Клецке — получили 200 евро. На них закупили новые саженцы груши, яблони, семена капусты, лук и картошку. С их продажи выручили 500 долларов. Вложили их в обустройство STEM-класса.

Начали программировать на Scratch. Школу стали замечать: Red Rock Apps вручили приз — 5,5 тысяч рублей на закупку техники. Купили восемь ноутбуков, чтобы больше детей одновременно могли заниматься.

«Пишет вам Лёня-программист»

Сергей Леонидович рассказывает, что однажды к нему в кабинет пришёл второклассник Лёня и попросил достать где-нибудь роботов.





— Я говорю: «Лёня, не дури мне головы, грошай няма». И посоветовал ему написать кому-нибудь письмо — может дядьки помогут, — вспоминает директор Рассветовской школы.





Лёня совет принял, собрал единомышленников, привлёк ребят из старших классов.





Сели писать письма: «Здравствуйте, пишет вам Лёня программист, восемь лет. У нашей школы нет денег, может вы поможете нам купить робота?» И в конце: «Удачи, счастья, здоровья! Приезжайте к нам в гости, у нас есть вкусные яблоки».

— В январе Лёне, как турецкому султану, стали приходить ответы. И роботы, — вспоминает директор. — «АльпариГрупп» отправили 10 наборов LEGO Education WeDo (для самых маленьких).





Пришли ответы от «Системных технологий», Itransition, IBA Group, ISsoft, Apalon, Artezio, Epam, Bamboo group, Synesis, «Гейм Стрим», Qulix Systems. И не электронные отписки, а действительно трогательные бумажные письма. Их все Сергей Леонидович бережно хранит в отдельной папке (решили не публиковать — всё-таки личное). Для более старших детей компании прислали LEGO Mindstorms и LEGO Boost.





Vizor Games для самых взрослых подарил микрокомпьютеры microbit. Приехали в гости сами. Посмотрели, удивились, и решили помочь Рассветовской школе расшириться. Сделали ещё один STEM-класс под свой офис. В этом классе есть не только роботы, но и графические планшеты, видеокамера, игровая приставка МяуЮит и даже 3d-принтер.

Робот для Илона Маска и умная тележка

В STEM дети приходят со второго класса. Потому что в первом ещё не все знают буквы. Логика такая: выучил алфавит — марш программировать. Любопытно, что именно программированием больше интересуются девочки. А мальчики — роботами.





Даша показывает свою игру с испытаниями, которые «нужно проходить, чтобы вернуться домой».





Говорит, делать игры ей нравится больше, чем заниматься робототехникой, потому что «создавать можно всё, что угодно, без ограничений». Её подруги соглашаются.

Ребята постарше показывают достижения в соседнем классе. Вот робот-официант, робот-охранник, робот-рисовальщик, который пишет всё, что ему скажешь. А вот роботы специально для Илона Маска — будут помогать ему на Луне и Марсе. Рядом — космическая станция, которая этих помощников будет строить.









А вот прототип умной энергосберегающей тележки, которая попала в 100 идей для Беларуси. На неё можно установить робота, который будет ей управлять и собирать продукты по магазину, считывая товары по QR-коду.





Спрашиваем старшеклассников, кем планируют стать. Самые популярные ответы: инженер, программист, графический дизайнер и разработчик игр. Один парень вынашивает идею сделать историческую игру «о периоде, когда шляхтичей проверяли на принадлежность к дворянству». Другой юноша говорит, что хотел бы сделать своё онлайн-казино.





Но больше всего старшеклассники увлечены микробитом:





— Это новые возможности, которые появились в 2019 году. Сложно, но интересно, — говорит Паша. — Английский начали учить, потому что микробит программируется не блоками, а командами на английском, на JavaScript и на Python через ноутбук или планшет. Это самый серьёзный робот, который у нас есть. Тут голая плата — можно увидеть все датчики. Хотим сделать проект «Умный дом» — разбираемся.

«На факультативах далеко не уедешь»

Программирование и робототехнику преподают два молодых учителя — Наталья и Влад. Оба попали сюда по распределению и остались. Наталья — педагог-психолог. Влад — историк.





Когда началась «ИТ-перестройка», директор школы попросил их разобраться в азах Scratch. Учителя не только разобрались, но и прошли курсы подготовки в ПВТ.





Сегодня Наталья помимо должности психолога ведет программирование и курирует видео-студию. А Влад — учитель истории, трудов, классный руководитель самого большого класса, плюс ведет робототехнику.













Глобальная проблема, говорят директор, в том, что робототехники и программирования нет в школьной программе. Они проводятся как дополнительная факультативная нагрузка. По официальному «прайсу» за кружок положена доплата 50 рублей в месяц. «Далеко не уедешь».





— Не каждый учитель начнет сегодня этим заниматься — это огромнейшие затраты времени, ответственность. Чтобы поднять зарплату учителю, надо увеличить ему нагрузку, количество часов. У Влада ребенок родился, Наташа вышла замуж — как их мотивировать проводить время в сельской школе? Благо сейчас договорились с Vizor Games — они будут выплачивать им стипендии. Но на будущее — это очень серьёзный вопрос.

Физика, английский и самопрезентация

Конечно, не все дети станут программистами. Но Сергей Леонидович рассуждает так: любая работа сегодня движется к автоматизации. И ты либо будешь обладать знаниями, чтобы управлять системами, либо будешь плестись в хвосте и «подметать за роботами». Его задача, говорит он, дать детям возможность лучшей жизни.





Мы много говорим с учениками и преподавателями, что поменялось в школе после STEM-ориентирования. Помимо самого программирования и робототехники, все называют повышенный интерес к английскому, важность которого в Рассвете понимает уже каждый пятиклассник.









Инженерное направление, говорят учителя, связывает физику, математику, черчение, которое вообще убрали из базового курса школы, в общую систему. Такое получается налаживание межпредметных связей.





Еще один плюс — всё в Рассветовской школе заточено на конкурсы. Дети придумывают проекты, учатся генерировать идеи. И что еще важнее — учатся их презентовать. На первых конкурсах все вспоминают мандраж и потные ладошки. Сегодня, когда за плечами 100+ побед, рассветовские дети чувствуют себя увереннее и не стесняются говорить.





— Нас больше не называют унизительно «колхозниками», — говорит Сергей Леонидович. — Мы — команда, с которой считаются. И нас боятся. Мы противостоим солигорской гимназии, минчанам, борисовчанам, молодеченским. Мы побеждаем на республике. А это более 3 тысяч школ!













Школу в Рассвете замечают не только ИТ-компании, но и дети в соседних поселках и городах. По субботам, для всех желающих с других школ, Сергей Дубман решил сделать дополнительные группы. Они будут платными, но по городским меркам за ИТ-курсы, цена тут смешная — 20 рублей в месяц, на расходники. Уже записались 300 человек, но из-за того, что преподавателей не хватает, получится взять только 65. Весь день Сергею Леонидовичу звонят желающие.





— Не надоела эта кутерьма? — спрашиваем.





— Тут надо быть фанатиком — иначе никак, — пожимает плечами он.



