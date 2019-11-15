ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРИЧЕВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 83

Источник материала: Кричевская жизнь

ИНФОРМАЦИЯ

об общих суммах поступивших,на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей, и общих суммах израсходованных средств

В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с 08.10.2019 г. по 06.11.2019 г.:

Поступило средств, сумма в рублях Израсходовано средств, сумма в рублях АЗАРЕНКО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 1227.0 750,40 КОРОНКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 120,94 120,94 СИВЕНКОВ АЛЕКСАНДР АРТЁМОВИЧ 100,00 31,50