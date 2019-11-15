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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРИЧЕВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 83

16.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

ИНФОРМАЦИЯ
об общих суммах поступивших,на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей, и общих суммах израсходованных средств

 

В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь                               с 08.10.2019 г. по 06.11.2019 г.:

Поступило средств, сумма в рублях Израсходовано средств, сумма в рублях
 

АЗАРЕНКО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

 

 

 1227.0 750,40
КОРОНКЕВИЧ  ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 120,94 120,94
 

СИВЕНКОВ АЛЕКСАНДР АРТЁМОВИЧ

 

 100,00 31,50
 
 
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ИНФОРМАЦИЯ об общих суммах поступивших,на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей, и общих суммах израсходованных средств   В...
 
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