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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРИЧЕВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 83
16.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с 08.10.2019 г. по 06.11.2019 г.:
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ИНФОРМАЦИЯ об общих суммах поступивших,на специальный избирательный счет кандидата в депутаты Палаты представителей, и общих суммах израсходованных средств В...
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