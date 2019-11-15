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Голосуем с заботой о будущем

16.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Активно идет голосование на Белорусском участке для голосования № 5, который находится в СШ № 1 г. Несвижа. На 17.00 16 ноября свои голоса за выбранных кандидатов отдали 559 человек (30 % от всех голосующих на этом участке).

Голосуем с заботой о будущем

Голосуем с заботой о будущем

Улыбчивая мама Наталья Савенко пришла на участок с дочкой Соней. Наталья работает контролером качества продукции в  «Фармленд». Для нее важно, чтобы было высоким не только качество продукции, но и жизни ее детей. Заботясь об этом, избирательница и проголосовала сегодня. Ведь будущий депутат должен думать о своих не только настоящих, но и, возможно, будущих избирателях, стараться, чтобы их жизнь была светлой, безопасной и с массой возможностей.

А для этого нужно и нам самим стараться и участвовать в общественной жизни своей страны.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.


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Активно идет голосование на Белорусском участке для голосования № 5, который находится в СШ № 1 г. Несвижа. На 17.00
 
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