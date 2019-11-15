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Сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях с Германией. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня завершающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу. В Менхенгладхабе наша команда сыграет с Германией.
Белорусские футболисты набрали в отборе четыре очка и гарантировали себе предпоследнее место в таблице.
Что касается Германии, то подопечные Йоахима Лёва сейчас идут вторыми и продолжают борьбу за путевку на Евро-2020 с Северной Ирландией и Нидерландами.
Положение команд:
1. Нидерланды — 15 очков (после 6 матчей).
2. Германия — 15 (6).
3. Северная Ирландия — 12 (6).
4. Беларусь — 4 (7).
5. Эстония — 1 (7).
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 22.45.
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня завершающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу. В Менхенгладхабе наша команда сыграет с...
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