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Сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях с Германией. Онлайн

16.11.2019 19:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня завершающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу. В Менхенгладхабе наша команда сыграет с Германией.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусские футболисты набрали в отборе четыре очка и гарантировали себе предпоследнее место в таблице.

Что касается Германии, то подопечные Йоахима Лёва сейчас идут вторыми и продолжают борьбу за путевку на Евро-2020 с Северной Ирландией и Нидерландами.

Положение команд:

1. Нидерланды — 15 очков (после 6 матчей).

2. Германия — 15 (6).

3. Северная Ирландия — 12 (6).

4. Беларусь — 4 (7).

5. Эстония — 1 (7).

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Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 22.45.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня завершающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу. В Менхенгладхабе наша команда сыграет с...
 
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