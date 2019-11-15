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«Это сейчас Зелёный Луг – пьяный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Также в интервью Николай Пинигин рассказал:
– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака
– почему считает Павла Латушко отличным менеджером
– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
– куда съехало современное ТВ
– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском
Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Это сейчас Зелёный Луг – пьяный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Классика или современность? Николай Пинигин, художественный руководитель...
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