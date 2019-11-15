«Это сейчас Зелёный Луг – пьяный район. А тогда мы без кастетов не ходили». Николай Пинигин в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Классика или современность?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

И то, и то.

Вадим Щеглов:

Можно ли простить предательство?

Николай Пинигин:

Можно.

Вадим Щеглов:

В каком своём спектакле Вы бы хотели сыграть? Николай Пинигин:

Ни в каком.

Вадим Щеглов:

Ваш самый крупный гонорар?

Николай Пинигин:

Ну, сейчас.





Вадим Щеглов:

Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу? Николай Пинигин:

Да, конечно. Это сейчас Зелёный Луг – пьяный район. А тогда мы без кастетов не ходили.

Вадим Щеглов:

Чего вы жизни боитесь больше всего?

Николай Пинигин:

Нездоровья близких.

Вадим Щеглов:

Соцсети – это…

Николай Пинигин:

Полезно.

Вадим Щеглов:

Когда на Вас повышают голос…

Николай Пинигин:

Я не люблю этого.

Вадим Щеглов:

Чему Вы можете позавидовать?

Николай Пинигин:

Таланту.

Вадим Щеглов:

Как Вы относитесь к критике?

Николай Пинигин:

Смотря кто критикует.





Вадим Щеглов:

Вы считаете свой характер скверным? Николай Пинигин:

Да.

Вадим Щеглов:

Если Вы сорвёте в лотерею «джек-пот», на что потратите деньги?

Николай Пинигин:

Я бы открыл театр свой.

Также в интервью Николай Пинигин рассказал:

– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака

– почему считает Павла Латушко отличным менеджером

– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической

– куда съехало современное ТВ

– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском

Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.