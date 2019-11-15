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На спектакль с участием особенных детей не смогли продать билеты. После поста в соцсетях их разобрали за два часа!
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дети, которые никогда не станут взрослыми, играют спектакль для взрослых, которые когда-то были детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воспитанники психоневрологических интернатов в Новинках решили выйти на большую сцену и показать постановку «Маленький принц». Но на инклюзивный спектакль не смогли заполнить зал. Тогда на помощь пришли неравнодушные белорусы. Пост в социальных сетях с просьбой о поддержке юных талантов разлетелся по мессенджерам, и уже через два часа на показ билетов не осталось. В зале даже пришлось установить дополнительные сиденья!
Сообщение о том, что инклюзивный театр не смог распродать билеты, а до представления осталось всего два дня, Татьяна Сафонова получила вечером. Тут же разместила пост в своем аккаунте, и буквально через минуту волна репостов накрыла Байнет. Неравнодушные пользователи передавали друг другу марафон добра.
Татьяна Сафонова:
Уже через два часа билетов не осталось, а желающих помочь театру становилось все больше. Пост добра продолжал путешествовать по соцсетям и мессенджерам. Например, в чат СТВ он пришел из Витебска.
С просьбой к минчанам помочь детям зажигать звезды обращались даже жители других стран. А наши спортсмены предложили организовать дополнительный показ для них – насколько важны поддержка зрителей и полные трибуны, они знают не понаслышке.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Никогда не нужно отворачиваться от добра. Чем больше добра ты отдаешь, тем больше оно к тебе вернется.
Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр:
Такое внимание для актеров инклюзивного театра «Радость» стало неожиданностью. В этом необычном коллективе на одной сцене с профессиональными актерами играют воспитанники психоневрологических интернатов в Новинках. Количество желающих посмотреть постановку в десятки раз превысило вместимость зала.
Теперь обещают выступать чаще, а завтра в зрительный зал добавят приставные стульчики. Для особенных актеров выход на сцену – еще одна возможность поговорить с миром и показать наглядно, что зорко одно лишь сердце.
Светлана Рукан, актриса инклюзивного театра «Радость»:
Александр Жданович, актер, руководитель инклюзивного театра «Радость»:
Стоимость билета – благотворительное пожертвование, ограничений нет. Спектакли проходят примерно раз в месяц, информацию об этом всегда можно найти в интернете и на афишах города. И хочется верить, что эта цепочка добра будет поставлена на рипит.
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На спектакль с участием особенных детей не смогли продать билеты. После поста в соцсетях их разобрали за два часа!
Новости Беларуси. Дети, которые никогда не станут взрослыми, играют спектакль для взрослых, которые когда-то были детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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