На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро

Источник материала: СТВ

Новости России. Победой Трусовой завершился этап Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе и третье места заняли Медведева и Белл.

После короткой программы лидировала Евгения, её прокат судьи оценили в 76,93 балла. На втором месте была Александра – 74,21 балла. На третьем месте оказалась американская спортсменка Мэрайя Белл – 67,11 балла.

Кстати, в короткой программе ученица Тутберидзе отметилась смешным падением, которое, к счастью, никак не сказалось на последующем выступлении.



Фото: instagram.com/figureskatingmemes_

Результат Гран-при в Москве выглядит так:

1. Трусова – 234,47 балла.

2. Медведева – 225,76 балла.

3. Белл – 205,67 балла.

А теперь рассмотрим выступления фигуристок подробнее.

Когда на лёд вышла Медведева трибуны разразились овациями. На Гран-при в Канаде Евгения весьма неудачно упала в короткой программе, но в этот раз она занимала первое место. Поэтому публика с огромным энтузиазмом ждала выступления фигуристки. И их надежды оправдались. Медведева чисто откатала программу, так что остаётся только вспомнить, как она и Брайан Орсер говорили, что фигуристка находится в своей лучшей форме. Среди ярких моментов – комбинация двойного акселя, тройного и двойного тулупов. Итог – 148,83 балла за произвольную программу и 225,76 балла в сумме, что является личным рекордом Медведевой. Таким образом Евгения взяла серебро.

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Фото: instagram.com/medvedeva_nation



Фото: twitter.com/yuzuruspooh2

После ученицы Орсера произвольную программу представила Белл. Фигуристка откатала очень легко, показала несколько восхитительных каскадов, включая тройной флип – тройной тулуп, и в целом движения спортсменки прекрасно сочетаются с композицией «Аллилуя», под которую выступает Мэрайя. Итог – 138,56 балла за произвольную и 205,67 балла в сумме. Это третье место. К слову, на этапе Гран-при в Гренобле Белл тоже была бронзовой медалисткой.

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Фото: instagram.com/katepict



Фото: twitter.com/jimmbboe

Закрывать соревнования вновь доверили Трусовой. Ученица Этери Тутберидзе начала с коронного четверного сальхова, однако не удержалась и упала. Для реабилитации последовал каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Затем вновь падение с каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Несмотря на всё это, оценка за произвольную составила 160,26 балла, что позволило Александре набрать 234,47 общего балла и победить, пусть не с таким отрывом, как обычно.



Фото: vk.com/eteritutberidze



Фото: twitter.com/jimmbboe