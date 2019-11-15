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Не выходя из машины: разрабатывают приложение, чтобы отслеживать очередь на границе

16.11.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственный таможенный комитет выступает координатором проекта по разработке мобильного приложения, в котором можно будет узнать, какая очередь на каждом пункте пропуска.

Государственный таможенный комитет выступает координатором проекта по разработке мобильного приложения, в котором можно будет узнать, какая очередь на каждом пункте пропуска. Проект реализуется в рамках международной технической помощи и уже одобрен Советом министров.

Как сообщили TUT.BY в пресс-службе ГТК, при разработке мобильного приложения основной упор будет на максимально удобную для пользователей навигацию и функциональность. На сайте ведомства была размещена анкета, где все заинтересованные могли высказаться.

В пресс-службе говорят, что через приложение можно будет в режиме реального времени получать информацию о процедурах таможенного контроля, продолжительности таможенных операций, обстановке на таможенной границе, в том числе и возможном наличии очередей, и другую информацию. Это позволит сократить время пребывания на границе.



Проект реализуется таможенными органами совместно с представительством Европейского союза и представительством Международной организации по миграции в Беларуси. Сроки реализации проекта пока не называются.


Мы поинтересовались, включен ли в работу Государственный пограничный комитет — и оказалось, что в течение двух лет ведомство также планирует разработать приложение, в котором можно будет отслеживать актуальные данные по очереди на границе.

— Важно, чтобы информация была выверенная и достоверная, — отметил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

В Беларуси уже есть подобного рода мобильное приложение, называется оно «Пульс границы». Здесь можно найти официальные цифры и фото с сайта Госпогранкомитета (по 24 погранпереходам между Польшей, Латвией, Литвой и Украиной), а также сообщения от пользователей приложения. Актуальность информации часто зависит от активности самих пользователей (сейчас их более 10 тысяч), особенно по ситуации на так называемой «нейтральной полосе», данные по которой не отражены в официальных данных по текущей очереди.
 
 
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Государственный таможенный комитет выступает координатором проекта по разработке мобильного приложения, в котором можно будет узнать, какая очередь на каждом...
 
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