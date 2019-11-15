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Миллионер купил клуб, назначил себя тренером и за день приобрел 15 футболистов

16.11.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бизнесмену не понравилось, как команда безвольно проиграла свой последний матч, поэтому пошел на такие радикальные меры.



Британский миллионер Гленн Тэмплин купил футбольный клуб "Ромфорд" из восьмого дивизиона и сразу же назначил себя главным тренером команды, пишет BBC.

"Мы подписали 15 новых игроков и нацелены на то, чтобы уйти с последнего места в таблице и заработать место в плей-офф. Я искренне верю, что мы можем выбраться со дна и пойти на повышение. Вперед, «Ромфорд»! Поддержите нас, и давайте вместе сделаем это", — написал Тэмплин на своей странице в Twitter по этому случаю.

Увольнение прежнего главного тренера команды и обновление состава Тэмплин объяснил тем, что команда играла без страсти.

 
"Пол Мартин — лучший менеджер, чем я, но у меня есть связи, и все сделки заключались на тех условиях, что я лично буду всем управлять. Когда мы доберемся до Национальной лиги (пятый по уровню дивизион), я уйду с этой должности. Я знаю свои границы возможного", — заявил миллионер.

Тэмплин заверил, что не будет бездумно тратить деньги на покупку известных игроков. Бизнесмен добавил, что мог приобрести клуб из более высокого дивизиона, но он любит вызовы.

"В жизни я достиг всех своих целей. А когда ты достигаешь целей и тебе становится скучно — это опасно. Так что мне нужно хобби", — сказал.

В "Ромфорде" Тэмплин дебютирует уже в субботу матчем против "Коггесхолла". Клуб миллионера занимает последнее, 20-е место в Истмийской северной лиге, набрав 5 очков в 11 матчах. 

Тэмплин не в первый раз вкладывается в футбол. Последние три года он владел "Биллерикеей Таун", но два месяца назад был вынужден продать клуб из-за угроз в адрес себя и сына.
 
 
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Бизнесмену не понравилось, как команда безвольно проиграла свой последний матч, поэтому пошел на такие радикальные меры.
 
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