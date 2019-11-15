ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нужно поднимать тарифы». Водители «Яндекс.Такси» в Минске протестовали из-за условий работы

16.11.2019 19:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На парковку гипермаркета «Корона» в столичном микрорайоне Уручье с трех часов дня начали съезжаться автомобили с наклейками службы "Яндекс.Такси" и без них. Водители недовольны условиями агрегатора и хотят повышения тарифов, а также снижения процента, который нужно платить компании.


Таксисты — народ шумный и веселый, даже если повод для сбора далеко не радостный. Сегодняшняя встреча — первая попытка заявить о своем недовольстве.

— Заказы по 3,30 (минимальная стоимость поездки, в которую входит 5 минут и 3 км — прим. ред) очень жестко бьют по карману всем. По той системе, которая есть в Яндексе, чтобы заработать какие-то нормальные деньги, надо работать по 16 часов. Вот смотрите, если взять зарплату кладовщика, грузчика — в среднем это около 800 рублей в Минске. Вот сколько надо катать на «экономе», чтобы чистыми заработать такую сумму? Это по 16 часов, и в выходные надо ездить!

Мужчины приводят свои расчеты.

— Вот взять поездку на 5 рублей. Мы отдаем 23% Яндексу, 15−20% — перевозчику, грубо 40−45% с пяти рублей ушли. С оставшихся трех рублей откинем амортизацию, топливо. В лучшем случае останется 1,5 рубля. А если еще машина в кредит? Чтобы ее отработать, при таких условиях придется вкалывать и вкалывать.

Мы удивляемся — как можно ездить по 16 часов. А как же режим труда и отдыха? Он ведь должен соблюдаться и контролироваться системой.

— Бывает сбои системы, — объясняют водители. — У меня как-то выскочило такое сообщение — «Вас отключат через 15 минут». А потом все, работай, сколько хочешь.


— Нам бы еще час в сутках добавить, было бы нормально, — смеются мужчины, — А так работаем ради работы. Честно, если работать по законодательству, от звонка до звонка с режимом труда и отдыха, ты не заработаешь вообще ничего.

Еще одна наболевшая проблема — поездки на дальние расстояния. По словам собравшихся, они выходят едва ли не в убыток.

— На дальние расстояния становится невозможным ездить. Возьмем тот же аэропорт. В одну сторону на «экономе» выходит 30 рублей. А убиваешь там по факту 4 часа. В аэропорт едешь за 30 рублей, там стоишь два часа в очереди, чтобы взять обратный заказ. В итоге получается 60 рублей за 4 часа. А можешь уехать в Великий Камень за 6 рублей. И там тебя в очередь ставят еще на три часа. Либо можешь ехать обратно пустой. Поездка в поселок Сокол — стоит 9 рублей. Это просто абсурд. Возвращаться пустым? Так лучше вообще тогда туда не ехать, а сделать два заказа за 3,30, — возмущаются таксисты.

Сейчас собравшиеся хотят, чтобы в компании просто узнали, что люди недовольны и хотели бы что-то изменить. Если ответной реакции не будет, то таксисты готовы использовать другие меры, чтобы их услышали.

— Обращаться в минский офис Яндекса бесполезно, там сидит три человека, они вообще ничего не решают. Говорят — пишите в службу поддержки. Пока мы просто собрались, чтобы нас заметили и услышали. Если в дальнейшем никакие шаги не будут предприняты, то уже можно переходить к другим действиям. Но понимаете, много приезжают из других городов, они и по нынешним тарифам будут катать счастливые, потому что в их городах они еще ниже. Там вообще есть поездки по два рубля и даже меньше.


Водитель, который представился Алексеем, категорически не согласен с тем, что труд таксиста — низкоквалифицированный.

— Это отношение меня просто бесит. Водителю надо следить за автомобилем, за чистотой, за безопасностью пассажира, за всем. Водитель отвечает за пассажира. Если по его вине что-то случится, он все равно будет отвечать. Таксист несет колоссальную ответственность, и его труд должен быть адекватно оценен. Никто не говорит, что таксист должен зарабатывать золотые горы, но нормально оплачиваться его работа должна.


Прозвучало немало жалоб на пассажиров. Рассказывают о таких случаях, которые и описывать-то неприятно.

— Мало того, что за копейки работаем, так еще и пассажиры попадаются такие, что требуют от водителя сервиса, как-будто заказали лимузин. Им объясняешь, что вы едете на тарифе эконом, с соответствующим уровнем комфорта. Однажды едем с дамой по свежеположенному асфальту. Она начинает возмущаться — у вас в салоне воняет. Я ей объясняю — это асфальт только что положили, от него такой специфический запах. Дамочка не слушает, говорит — я буду писать на вас жалобу. Пишет, меня временно блокируют. И ты даже этих полтора рубля не заработаешь, — рассказывает один из таксистов.


Мы интересуемся, каких тарифов собравшиеся хотят добиться от сервиса.

— Рубль за километр! — шутит кто-то из толпы. — На самом деле, необходим какой-то средний тариф, приближенный к традиционным службам такси. Там разброс — от 40 до 60 копеек за километр. У нас получаются самый низкий тариф — 30 копеек, а требования к стандартам обслуживания просто запредельные.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители недовольны условиями агрегатора и хотят повышения тарифов, а также снижения процента, который нужно платить компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по футболу сыграет в гостях с Германией. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика