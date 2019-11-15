ВВП Беларуси вырос на 1,1 процента за 10 месяцев

Источник материала: Ежедневник





ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти 109,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-октября 2018 года.

Объем промышленного производства в Беларуси за 10 месяцев в текущих ценах составил 94 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к показателю за аналогичный период 2018 года.