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ВВП Беларуси вырос на 1,1 процента за 10 месяцев
16.11.2019 20:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщил Национальный статистический комитет, согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти 109,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января-октября 2018 года.
Объем промышленного производства в Беларуси за 10 месяцев в текущих ценах составил 94 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к показателю за аналогичный период 2018 года.
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ВВП Беларуси в январе-октябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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