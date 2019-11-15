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Выборы депутатов в Беларуси пройдут в условиях высокой конкуренции

16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси уже завтра пройдет единый день голосования. Выбирать будут депутатов Палаты представителей. Участки откроются по всей стране и за рубежом, а сегодня завершилось досрочное голосование, которое длилось пять дней. За ним следил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Хочется, чтобы депутаты были ближе к народу. И слышали его требования и пожелания», – признается избиратель. 

Чтобы пенсии были хорошие и зарплаты только росли – идя на выборы, граждане предъявляют к будущим народным избранникам конкретные требования. Изучают программу, а потом голосуют. На один из участков в городе Фаниполе многие приходили целыми семьями. Тем более, для детей и развлекательную программу придумали.

«Когда мама голосует, педагоги занимаются с детьми: играют в развивающие игры, спортивный инвентарь есть. Детям весело», – рассказала председатель избирательного участка №29 Фаниполя Анна Холопица.

На выборы как на праздник. В основной день голосования на всех избирательных участках будут выступать музыканты и работать буфет. А вот у наблюдателей – горячая пора. От стран Содружества – почти 500 человек. За ходом кампании следят в каждом регионе Беларуси.

«Смотрим на все, анализируем СМИ, поступающие жалобы и обращения из доступных источников. Когда миссия закончит свою работу, мы сделаем заключение и представим на всеобщее обозрение», – отметил генеральный секретарь межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Конкуренция на выборах в новый парламент серьезная: пять человек на одно депутатское кресло. В этот раз особенно много выдвиженцев от партий – более половины от всех кандидатов.

«Это удобно. Не надо собирать большое количество подписей избирателей, и это свидетельство активности политических партий. По данным ЦИК, практически все партии представлены в виде кандидатов в депутаты», – подчеркнул заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Вадим Ипатов.

В основной день голосования по стране и за рубежом откроют около шести тысяч участков. Проголосовать на них можно будет с восьми утра и до восьми вечера. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики и милиция.

За парламентскими выборами в Беларуси будут пристально следить журналисты. Для них открыли информационный центр, который разместился во Дворце Республики. Именно здесь представители ЦИК будут сообщать все данные по голосованию. К слову, аккредитацию на освещение выборов получили 700 репортеров – половина из них иностранные.



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Участки откроются по всей стране и за рубежом, а сегодня завершилось досрочное голосование, которое длилось пять дней
 
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