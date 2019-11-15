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Когда наступят морозы? Народные приметы на неделю с 18 по 24 ноября

16.11.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

19 ноября – Павел Ледостав. Снег в этот день предвещает обильную зиму, а безветрие – скорые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю

21 ноября – Михайлов день. Приметы гласят: если выпал иней – жди больших снегов. А если погода ясная – зима будет холодной.

Когда наступят морозы? Народные приметы на неделю с 18 по 24 ноября

22 ноября – Матрёна Зимняя. Если погода облачная и снежная – май будет ненастным.

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19 ноября – Павел Ледостав. Снег в этот день предвещает обильную зиму, а безветрие – скорые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус».  Зима снова откладывается....
 
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