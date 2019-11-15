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Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»
Источник материала: СТВ
Режиссёр высказал мнение в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Король, раздел государства. Но это написано языком такой универсальной истории. Это было всегда и будет всегда. Пусть люди вычитывают, что хотят из этого. А вот так вот я бы даже и не старался заниматься политическим театром. Вот впрямую так.
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Также в интервью Николай Пинигин рассказал:
– как Станюта подкладывала ему конфетку в карман пиджака
– почему считает Павла Латушко отличным менеджером
– кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
– куда съехало современное ТВ
– что за пластический спектакль о Шагале поставят в Купаловском
Смотрите 17 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Николай Пинигин: «Если искусство занимается политикой впрямую, открытым текстом – это не является искусством»
Режиссёр высказал мнение в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Николай Николаевич, готовясь к интервью большой командой, Вы у наших редакторов...
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