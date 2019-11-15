ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

16.11.2019 19:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Волна избирательной компании подняла на поверхность людей, чья главная задача – дискредитировать процесс и заниматься собственным пиаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ход идет все – фэйки, информационные вбросы и провокации. Авторский взгляд на проблему Григория Азаренка.

Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

Григорий Азаренок:
«Сиди и смотри». Так и хочется сказать эту невежливую фразу некоторым наблюдателям на избирательных участках, настолько развязно и непрофессионально они себя ведут.

Инцидент с якобы вбросом бюллетеней девушкой в Бресте обмусоливают уже несколько дней. А ведь ситуация предельно проста. Видео, снятое на 37-м избирательном участке Брестского-Восточного округа № 3, что называется, хайпануло. Снял его наблюдатель от никому не известного объединения «Право выбора» Юрий Вощенчук. Идет себе девушка, хочет проголосовать. Тут вдруг налетает на нее мужчина с мобильным телефоном.

Скажите, вы что-нибудь поняли? Из этого видео можно сделать какой-либо вывод? Но наблюдатель, в котором вдруг проснулся операторский талант, громко утверждает о фальсификации. При этом в лучших традициях демократии грозит прокуратурой. Можно понять девушку, оказавшуюся неготовой к такому наглому напору. Она растерялась, спешно покинула участок. Придя в себя, она рассказала в СМИ, что в руках у нее был просто в несколько слоев сложенный бюллетень. Но «правдолюб» решительно утверждает: ложь. Мол, он своими глазами видел то ли двадцать, то ли сто бланков. И просит, чтобы ему поверили.

Подлог и провокация очевидны. Можно поздравить Юрия. Неделю назад о его существовании мало кто догадывался, но благодаря перфомансу на два дня он стал знаменитым. Рассчитывал ли с помощью нарушения закона поймать свою минуту славы?
А закон он нарушил. И гражданский, и избирательный. Во-первых, снимать на участках можно только с разрешения председателя. Во-вторых, прежде чем совать камеру в лицо ошарашенной девушки, можно хотя бы предупредить ее об этом. В-третьих, кто дал ему право требовать досмотра того, что она несет в руках? А если ему покажется, что барышня несет пачку бюллетеней за пазухой, он что, может прямо на месте ее раздеть? Логика и здравый смысл требовали, чтобы данный господин больше не появлялся на участке в качестве наблюдателя. Это и произошло – его лишили аккредитации.

Но этот случай натолкнул на размышления. Люди, ему подобные, очень любят слово «демократия». Но при этом им постоянно нужно напоминать его смысл. Демократия – это процедура, закон, право. Вы попробуйте устроить подобный перфоманс в западноевропейских странах. Там быстро объяснят, что такое демократия, в том числе и силовым методом.

Наблюдатель – это не надзиратель-полицай. Если ему показалось, что что-то пошло не так, он должен зафиксировать данный факт письменно, и с этим должна согласиться комиссия, в которой есть люди любых политических оттенков. Только после этого можно разбирать инцидент.

Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

Татьяна Русак, наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси участка для голосования № 191 Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:
Я являюсь наблюдателем уже не впервые, то есть это моя не первая избирательная кампания, где я наблюдателем являюсь. И перед тем, как пройти аккредитацию, федерация провела инструктаж, занятие с нами. После изучения законодательной базы мы приступили к работе.

С точки зрения закона мы должны обратить внимание на избирательном участке и сделать замечание. Но не сделать из этого какой-то несчастный случай. Мобильный телефон, безусловно, мы не можем включать. И да, мы это внесем в протокол и сделаем свое замечание письменно.

Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

Екатерина Гроза, наблюдатель от ОО «Белая Русь» участка для голосования № 193  Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:
Досрочное голосование проходит очень хорошо, спокойно, никаких нарушений не было. Более двух членов всегда находится в комиссии. Поэтому пока нет претензий.

Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка

Григорий Азаренок:
Но ведь все все понимают. И проходили мы это не раз. Господам подобного рода не нужна правда. Они объявили выборы сфальсифицированными еще тогда, когда даже участки не открылись. Но при этом ломанулись избираться и наблюдать. Зачем? Чтобы хайпануть, пошуметь, устроить две-три провокации. Напомнить о своем существовании. Спасибо, а то все нормальные люди уже начали о вас забывать. Только поддержки избирателей вы этим не добьетесь. Люди смеются над вами. Ну что ж, нравится быть клоунами – пожалуйста. Кто вам запретит? У нас же демократия.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Волна избирательной компании подняла на поверхность людей, чья главная задача – дискредитировать процесс и заниматься собственным пиаром,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Миллионер купил клуб, назначил себя тренером и за день приобрел 15 футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика