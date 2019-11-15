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Выборы как повод для хайпа. Взгляд на ситуацию Григория Азаренка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волна избирательной компании подняла на поверхность людей, чья главная задача – дискредитировать процесс и заниматься собственным пиаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ход идет все – фэйки, информационные вбросы и провокации. Авторский взгляд на проблему Григория Азаренка.
Григорий Азаренок:
Инцидент с якобы вбросом бюллетеней девушкой в Бресте обмусоливают уже несколько дней. А ведь ситуация предельно проста. Видео, снятое на 37-м избирательном участке Брестского-Восточного округа № 3, что называется, хайпануло. Снял его наблюдатель от никому не известного объединения «Право выбора» Юрий Вощенчук. Идет себе девушка, хочет проголосовать. Тут вдруг налетает на нее мужчина с мобильным телефоном.
Скажите, вы что-нибудь поняли? Из этого видео можно сделать какой-либо вывод? Но наблюдатель, в котором вдруг проснулся операторский талант, громко утверждает о фальсификации. При этом в лучших традициях демократии грозит прокуратурой. Можно понять девушку, оказавшуюся неготовой к такому наглому напору. Она растерялась, спешно покинула участок. Придя в себя, она рассказала в СМИ, что в руках у нее был просто в несколько слоев сложенный бюллетень. Но «правдолюб» решительно утверждает: ложь. Мол, он своими глазами видел то ли двадцать, то ли сто бланков. И просит, чтобы ему поверили.
Подлог и провокация очевидны. Можно поздравить Юрия. Неделю назад о его существовании мало кто догадывался, но благодаря перфомансу на два дня он стал знаменитым. Рассчитывал ли с помощью нарушения закона поймать свою минуту славы?
Но этот случай натолкнул на размышления. Люди, ему подобные, очень любят слово «демократия». Но при этом им постоянно нужно напоминать его смысл. Демократия – это процедура, закон, право. Вы попробуйте устроить подобный перфоманс в западноевропейских странах. Там быстро объяснят, что такое демократия, в том числе и силовым методом.
Наблюдатель – это не надзиратель-полицай. Если ему показалось, что что-то пошло не так, он должен зафиксировать данный факт письменно, и с этим должна согласиться комиссия, в которой есть люди любых политических оттенков. Только после этого можно разбирать инцидент.
Татьяна Русак, наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси участка для голосования № 191 Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:
С точки зрения закона мы должны обратить внимание на избирательном участке и сделать замечание. Но не сделать из этого какой-то несчастный случай. Мобильный телефон, безусловно, мы не можем включать. И да, мы это внесем в протокол и сделаем свое замечание письменно.
Екатерина Гроза, наблюдатель от ОО «Белая Русь» участка для голосования № 193 Чкаловского избирательного округа № 96 Минска:
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Волна избирательной компании подняла на поверхность людей, чья главная задача – дискредитировать процесс и заниматься собственным пиаром,...
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