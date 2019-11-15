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«C весны и до осени дома почти не нахожусь». Областные «Дожинки» проходят в Шклове
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результат превзошел прошлогодний. С этим и поздравляли 15 ноября победителей сельскохозяйственных соревнований. Среди передовиков механизаторы, водители, агрономы и руководители хозяйств. Гостями праздника стала и наша съемочная группа.
Виктор Мильто в передовиках не впервые. Механизатор хозяйства «Александрийское» дважды победитель республиканских дожинок. Сегодня агрария чествовал район. Гордиться есть чем: 3700 тонн намолот зерна – лучший результат.
Виктор Мильто, механизатор ОАО «Александрийское»:
А вот Иван Зарубицкий в хозяйстве специалист молодой. На уборке зерна водитель всего третий сезон. Но результатами своей работы уже может гордиться: по перевозке второго хлеба в районе равных в этом сезоне ему нет.
Иван Зарубицкий, водитель ОАО «Александрийское»:
Андрей Кузьменко, директор ОАО «Александрийское»:
Накануне шкловских аграриев чествовали на областных «Дожинках»: район в лидерах по урожайности.
Александр Титок, председатель Шкловского райисполкома:
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Шкловчане сегодня решили совместить приятное с полезным, ведь 16 ноября в стране последний день досрочного голосования.
Виктория Новикова, жительница Шклова:
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
На улицах райцентра разместились торговые ряды. Здесь можно отведать блюда национальной кухни и купить сувениры. Торжества продолжатся до позднего вечера.
«Дожинки» в Шклове предваряют знаменательный день для аграриев. 17 ноября работники сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Беларуси отметят профессиональный праздник. Свои поздравления направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что аграрии трудятся в одной из важнейших отраслей национальной экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя достойные позиции страны на международном рынке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 45 центнеров с гектара – с таким урожаем зерновых аграрии Шкловского района вышли в лидеры уборочной кампании в Могилевской области, сообщили в...
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