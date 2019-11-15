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Парад пикетов на "Комаровке": Шатунов, Агурбаш, БРСМ и оппозиция

16.11.2019 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 ноября представители белорусских партий и движений приняли участие в параде пикетов.


Парад пикетов на "Комаровке" / БЕЛСАТ

 Рядом с Комаровским рынком в Минске были замечены сопредседатели БХД Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова, глава партии БНФ Григорий Костусев и руководитель “Движения за свободу” Юрий Губаревич, бывший и настоящий руководители ОГП Анатолий Лебедько и Николай Козлов, зампредседателя партии “Зеленые” Дмитрий Кучук и многие другие.



Рядом с оппозиционным пикетом представители Республиканского общественного объединения “Белая Русь” провели свой пикет. Во время него проходил концерт, где звучали песни Анжелики Агурбаш, Юрия Шатунова и других исполнителей. Как сообщает БЕЛCАТ, громкая музыка заглушала оппозиционеров и мешала им общаться с избирателями.  

Юрий Губаревич рассказывает, что на концерт нагнали студентов. Делается это обычно так: учащимся предлагают сидеть на занятиях или пойти погулять на мероприятие. Когда его официальная часть закончилась, молодёжь разбрелась. Музыка, правда, продолжала играть ещё долго. 


Политик заметил, что власти препятствовали оппозиции проводить кампанию и раньше, поэтому не удалось сделать многое из запланированного. Тем не менее, участники обошли десятки тысяч квартир и пообщались со многими людьми. 

"Люди в Беларуси так же, как и мы, ждут изменений", — подчеркнул председатель “Движения за свободу”. 

Тем временем на сайте minsknews.by вышел материал, где говорится, что на парад пикетов пришли не просто студенты, а активисты, которые решили напомнить минчанам об их избирательном праве. 

Представители БРСМ подошли к делу с креативом, организовав фотозону, где каждый желающий мог сфотографироваться с хештегом #яприду. Интернет-акция #яприду началась в социальных сетях ещё раньше, пишет euroradio.fm


 
 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября представители белорусских партий и движений приняли участие в параде пикетов.
 
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