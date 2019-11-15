Напиться и забыться? В столовую Лицея БГУ перед выборами завезли пиво, водку и коньяк





Спиртное в столовой Лицея БГУ / www.facebook.com/andrew.markuts





euroradio.fm . Лицеисты регулярно получают медали международных олимпиад по школьным предметам. Школьники со всей страны поступают сюда после десятого класса, а желающие поступить в Лицей девятиклассники могут записаться на подготовительные курсы. Представить спиртные напитки в местной столовой, где бывает много несовершеннолетних, довольно тяжело. Но они там есть. Лицей БГУ — одно из лучших средних учебных заведений в мире, пишет. Лицеисты регулярно получают медали международных олимпиад по школьным предметам. Школьники со всей страны поступают сюда после десятого класса, а желающие поступить в Лицей девятиклассники могут записаться на подготовительные курсы. Представить спиртные напитки в местной столовой, где бывает много несовершеннолетних, довольно тяжело. Но они там есть.









Всё дело в том, что завтра в Беларуси проходят выборы в Палату представителей, а в Лицее БГУ размещается участок для голосования №166. Проголосовать здесь сегодня ещё нельзя, он откроется завтра в 8 утра. Но для того, чтобы выпить, всё уже готово.





Буфеты работают на многих белорусских избирательных участках — таким образом власти стимулируют явку. Полтора года назад, в день выборов в местные Советы депутатов Еврорадио провело "барную милю" — наш журналист легально выпил в буфетах на шести разных избирательных участках, расположенных в школах и госучереждениях.