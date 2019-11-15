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В Минске в ход пошли карусельщики?
Источник материала: Партизан
На Коласовском избирательном округе No106 зафиксирована группа граждан, которые приехали на одном автомобиле на избирательный участок.
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Похоже, за старшего выступает женщина, которая спрашивает у попутчиков, все ли взяли паспорта.Видео, снятое одним из наблюдателей, опубликовал председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, который аллотируется по Коласовскому округу No106.
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На Коласовском избирательном округе No106 зафиксирована группа граждан, которые приехали на одном автомобиле на избирательный участок.
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