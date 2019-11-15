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Итоговая явка за пять дней досрочного голосования в Беларуси составила 35,77%
16.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свыше 35% белорусских избирателей проголосовали досрочно на парламентских выборах в Беларуси за пять дней, свидетельствуют данные ЦИК республики.
Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва началось 12 ноября и проходило до 16 ноября включительно. Согласно сведениям ЦИК, в целом по республике на участки за пять дней пришли 35,77% избирателей, включенных в списки для голосования. Так, наиболее высокая явка наблюдалась в Гомельской и Могилевской областях, где проголосовали 39,41% и 39,11% избирателей.
Самая низкая была замечена в Минске и составила 28,56%. При этом на предыдущих парламентских выборах в республике, в 2016 году, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 31,29%.
Ранее стало известно, что
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Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва началось 12 ноября.
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