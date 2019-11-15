Источник материала: Виртуальный Брест

К нам обратились жильцы дома номер 30 по ул. 17 Сентября в Бресте с просьбой опубликовать видео и фото о состоянии своего подъезда и фасада, который начали приводить в порядок ещё перед празднованием Дня города, а потом забросили.





Говорят, уже куда только не обращались, но пока безрезультатно - продолжения ремонта не предвидится.

























Более подробно о ситуации они сами рассказали в небольшом видеоролике: