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Жители дома по ул. 17-го Сентября №30 "похвастались" ремонтом в подъезде
16.11.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К нам обратились жильцы дома номер 30 по ул. 17 Сентября в Бресте с просьбой опубликовать видео и фото о состоянии своего подъезда и фасада, который начали приводить в порядок ещё перед празднованием Дня города, а потом забросили.
Говорят, уже куда только не обращались, но пока безрезультатно - продолжения ремонта не предвидится.
Более подробно о ситуации они сами рассказали в небольшом видеоролике:
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