Уроженец Кобрина - один из лучших солдат-срочников Вооруженных сил

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Традиционно в конце учебного года, который заканчивается в войсках в ноябре, подводят итоги и отмечают лучших. 15 ноября 2019 года в Минске чествовали тех, чей долг Родину защищать - лучших солдат-срочников из рядов Вооруженных сил нашей страны.





Все эти парни заслужили такое внимание своей самоотдачей в воинском ремесле, успехами в учебе и боевой работе. На прием в столичный Дом офицеров их пригласили вместе с матерями.







Дмитрий Ботюк проходит срочную службу на должности командира отделения – старшего механика аппаратуры охлаждения и терморегулирования дивизиона 115 зенитного ракетного полка.

Одно из самых ярких воспоминаний бойца - это дважды тренировка боевого расчета дивизиона в учебно-тренировочном пункте Российской Федерации «Руза», а также самое значимое событие в августе – оперативное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации «Ашулук», где уроженец Кобринского района представлял честь своей части и страны, выполняя функциональные обязанности в должности оператора ручного сопровождения.







Уже по традиции в эти дни военнослужащих, добившихся лучших результатов в боевой подготовке, чествуют во всех частях и подразделениях Вооруженных сил. В этот день такое мероприятие решили провести в более тесном формате. Этот зал Дома офицеров, как правило, принимает самых высоких гостей. Присутствие здесь - это уже своего рода знак уважения тем, кого сюда пригласили. Сегодня среди почетных гостей военнослужащих - те, кто за время службы проявил себя как настоящий защитник Родины.





Сегодня особыми гостями церемонии стали матери военнослужащих. Несмотря на все заслуги, для каждой из них лишняя минута с любимым сыном - это большое событие.







Министр обороны поблагодарил женщин за воспитание настоящих патриотов и вручил им благодарственные письма. По словам генерал-майора Андрея Равкова, выбор именно такого формата неслучаен, ведь именно мама - самый главный человек в жизни.







Андрей Равков, Министр обороны Беларуси:

"Мудрость матери помогает молодому человеку стать тем, кем он должен быть - человеком, гражданином и патриотом, который способен защитить нашу Родину. Здесь собраны лучшие военнослужащие, самые подготовленные, которые выделяются из общей среды, и решили их чествовать".







Ближайшие трое суток эти парни проведут дома со своими близкими - такое поощрение получили солдаты за отличную службу. А памятный сувенир из рук министра – часы - кому-то станет напоминанием их воинской службы, а для кого-то начнет отсчет до новых стартов в жизни.

Иван Аникеев, заместитель командира дивизиона

по идеологической работе, ст. лейтенант