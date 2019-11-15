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Виктор Гончаров: считаю, что мы едем в Саратов побеждать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в домашнем матче пятого тура российской Суперлиги принимала красноярский «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок проходил на площадке минского клуба. Встреча получилась упорной, а развязка наступила лишь в пятом сете. Он, да и весь матч остались за «Минчанкой». Счет по партиям 18:25, 25:20, 23:25, 25:21 и 15:9 в пользу белорусок.
Анастасия Кононович, игрок ВК «Минчанка»:
Наталья Думчева, игрок ВК «Минчанка»:
Это вторая победа «Минчанки» в нынешнем розыгрыше Суперлиги. В активе белорусок теперь 5 очков, они занимают 8-ю строчку в турнирной таблице.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
У нас состав изменился на 70 %. У нас ушли Калиновская, Гришкевич, связка ушла, Анисова ушла, которая была неформальным лидером команды. Так что новая команда и все по-новому, нужно обтереться девчонкам.
Следующая игра в Саратове. Естественно, мы тоже едем туда побеждать. Соперник нашего плана, нашего уровня. Так что, я считаю, мы едем туда опять же побеждать.
Следующую игру «Минчанка» проведет на выезде. 24 ноября наш клуб сыграет с саратовским «Протоном».
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в домашнем матче пятого тура российской Суперлиги принимала красноярский «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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