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Тренер БНТУ-БелАЗ о проигрыше «Гранольерсу»: они были готовы к нашим «сюрпризам»

16.11.2019 23:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский клуб БНТУ-БелАЗ уступил в противостоянии с испанским «Гранольерсом» и завершил выступление в женском гандбольном Кубке вызова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер БНТУ-БелАЗ о проигрыше «Гранольерсу»: они были готовы к нашим «сюрпризам»

В первой игре 1/16 финала на площадке испанского клуба наши спортсменки уступили со счетом 29:34. В ответной игре 16 ноября минчанкам нужно было ликвидировать отставание в пять мячей. Гостьи захватили преимущество и на перерыв ушли, ведя с разницей в два мяча 17:15. Во второй половине гостьи еще более нарастили свой перевес, но концовка удалась нашим гандболисткам. Впрочем, взять хотя бы очко белорускам не удалось. Поражение с минимальной разницей в счете 32:33.

Тренер БНТУ-БелАЗ о проигрыше «Гранольерсу»: они были готовы к нашим «сюрпризам»

Константин Шароваров, главный тренер БНТУ-БелАЗ:
Я думаю, что немножечко неожиданностью был первый тайм встречи в гостях, потому мы его провалили. Здесь готовились и получилось. Но команда испанской лиги (хорошая лига, очень ровная). Мы не надеялись на то, что мы выйдем и забросаем. Нужно было играть.

Но команда Испании тоже подготовилась, каждый же смотрел. Если изначально мы были незнакомы друг другу, сейчас уже к игре готовились более конкретно. Это видно по матчу, что они тоже были готовы к нашим сюрпризам, скажем так. Ну, не сюрпризам, той игре, которую мы там показывали.

Я думаю, основное – то, что мы не забили один на один. Надо реализовывать те стопроцентные моменты, которые у нас есть.

Тренер БНТУ-БелАЗ о проигрыше «Гранольерсу»: они были готовы к нашим «сюрпризам»

Для БНТУ выступление в еврокубках на этом завершено. Напомним, ранее команда Константина Шароварова вылетела из кубка ЕГФ, проиграв в двух матчах российскому «Краснодару».

Люди в материале: Константин Шароваров
 
 
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Новости Беларуси. Минский клуб БНТУ-БелАЗ уступил в противостоянии с испанским «Гранольерсом» и завершил выступление в женском гандбольном Кубке вызова, сообщили...
 
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