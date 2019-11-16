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Бельгия уничтожила Россию в отборочном матче Евро-2020

16.11.2019 21:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошел матч 9-го тура группового этапа отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Бельгии. Обе команды одними из первых оформили себе путевки в финальную часть турнира, а этот матч решал лишь, с какого места в группе. Что, впрочем, имеет значение при жеребьевке. И сильнее оказались бельгийцы.

Для россиян это была возможность продемонстрировать силы и прогресс с самого первого матча квалификации, в котором они проиграли именно Бельгии (3:1). Дальше у них были только победы.

Бельгийцы же, в свою очередь, до этого выиграли все свои отборочные матчи и пропустили лишь один гол (от России), что неудивительно — команда сейчас занимает первое место в мировом рейтинге FIFA.


Фото: Reuters

Но этот матч, как и предсказывали букмекеры, сложился все-таки не в пользу россиян. Уже на 21-й минуте Эден Азар отдал классную передачу на своего брата Торгана, который сместился ближе к центру с левого края и с линии штрафной нанес выстрел в левую «шестерку». Гилерме коснулся мяча в прыжке, но не спас команду.

Второй гол Эден забил уже сам на 35-й минуте. Получив мяч в штрафной из глубины поля, Лукаку обыграл защитников и головой сбросил мяч в центр, чем воспользовался Азар, буквально прошив в рамке вратаря россиян.

Спустя всего 7 минут Эден оформил дубль. В очередной контратаке бельгийцы вышли три в одного. Де Брёйне просто покатил мяч через центр штрафной на свободного Азара, который беспрепятственно поразил уже пустые ворота.

На 73-й минуте ситуация стала для россиян уже практически безнадежной. С правого фланга в центр сместился Лукаку и выполнил точный удар с линии штрафной в правый от себя угол.

Впрочем, сборная России не сдалась. На 82-й минуте последовала подача с левого фланга на Кузяева, который выполнил удар по воротам Куртуа. Тот спас команду, но на отскоке точно сыграл Джикия.

Больше голов в этой встрече не было. Итоговый счет — 4:1 в пользу бельгийцев, они выходят с первого места в группе, Россия — со второго.

 
 
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Матч носил, скорее, принципиальный характер.
 
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